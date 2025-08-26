Roma, il mercato si infiamma sul finale: altri 4 acquisti

La chiusura dell’affare Ziolkowski regala a Gasperini un nuovo difensore centrale, giovane e di grande prospettiva, e riaccende il mercato della Roma. Che in questa ultima settimana di trattative sembra destinata a regalare nuovi colpi di scena.

Secondo l’edizione odierna de Il Tempo, Massara ha in lista addirittura quattro colpi. Alcuni di questi dipenderanno dalle uscite (Pellegrini, Baldanzi e Dovbyk restano sul mercato), altri invece arriveranno a prescindere. Come ad esempio il terzino sinistro (si lavora a Tsimikas del Liverpool in prestito con diritto di riscatto) e il famoso attaccante esterno di piede destro.

Su quest’ultimo tassello Massara si prepara a chiudere il cerchio: Sancho resta l’obiettivo primario di Gasperini, ma in caso di fumata nera il ds si è già mossa con il Chelsea per avere Tyrique George, 19 anni, esterno offensivo inglese di origine nigeriana che i Blues sono pronto a cedere a titolo definitivo.

Ma nella lista degli obiettivi di Massara per completare la rosa e far felice Gasperini ci sono anche un centrocampista centrale e una punta. Questi ultimi due tasselli però arriveranno solo se il ds riuscirà nel compito, non facile, di sfoltire la rosa con quei calciatori che non sono centrali nel nuovo progetto giallorosso. Occhio dunque a Dovbyk (corteggiato dal Villarreal, ma attenzione anche al Newcastle) e a Pellegrini, sul quale c’è sempre l’interesse del West Ham. In bilico anche Baldanzi, sul quale si sono accesi i radar di diversi club di A.

Insomma, questi ultimi giorni di mercato possono regalare nuove sorprese e colpi di scena inaspettati sul mercato. Massara è al lavoro, e Dan Friedkin in arrivo a Trigoria: tutto può ancora succedere.

Fonte: Il Tempo