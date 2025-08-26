Roma, il mercato si infiamma sul finale: altri 4 acquisti

La chiusura dell’affare Ziolkowski regala a Gasperini un nuovo difensore centrale, giovane e di grande prospettiva, e riaccende il mercato della Roma. Che in questa ultima settimana di trattative sembra destinata a regalare nuovi colpi di scena.
Secondo l’edizione odierna de Il Tempo, Massara ha in lista addirittura quattro colpi. Alcuni di questi dipenderanno dalle uscite (Pellegrini, Baldanzi e Dovbyk restano sul mercato), altri invece arriveranno a prescindere. Come ad esempio il terzino sinistro (si lavora a Tsimikas del Liverpool in prestito con diritto di riscatto) e il famoso attaccante esterno di piede destro.
Su quest’ultimo tassello Massara si prepara a chiudere il cerchio: Sancho resta l’obiettivo primario di Gasperini, ma in caso di fumata nera il ds si è già mossa con il Chelsea per avere Tyrique George, 19 anni, esterno offensivo inglese di origine nigeriana che i Blues sono pronto a cedere a titolo definitivo.
Ma nella lista degli obiettivi di Massara per completare la rosa e far felice Gasperini ci sono anche un centrocampista centrale e una punta. Questi ultimi due tasselli però arriveranno solo se il ds riuscirà nel compito, non facile, di sfoltire la rosa con quei calciatori che non sono centrali nel nuovo progetto giallorosso. Occhio dunque a Dovbyk (corteggiato dal Villarreal, ma attenzione anche al Newcastle) e a Pellegrini, sul quale c’è sempre l’interesse del West Ham. In bilico anche Baldanzi, sul quale si sono accesi i radar di diversi club di A.
Insomma, questi ultimi giorni di mercato possono regalare nuove sorprese e colpi di scena inaspettati sul mercato. Massara è al lavoro, e Dan Friedkin in arrivo a Trigoria: tutto può ancora succedere.
Scamacca e Chiesa è si lotta per lo scudetto, altro che 4 posto!
Hai visto giocare l’Inter ieri sera?
Per arrivare a quel livello serve un pò, non siamo ancora a quell’altezza.
Ancora con Scamacca… rompiamo le paxxe per Dovbyk, però volgiamo uno che è rotto fradicio… con 2 bei problemi alle ginocchia e che ha fatto bene solo con Gasp… e che comunque per prenderlo nonostante non abbia giocato la scorsa stagione ti chiedono un fottio di soldi….. un bel upgrade non c’è che dire… solo perché Artem non ci piace ed è diventato il capro espiatorio dell’andamento della passata stagione…. che se non arrivava Ranieri forse finiva malissimo… ma ormai nell’immaginario del tifoso Romanista le colpe principali sono solo dell’attaccante, che comunque pur essendo scarso.. ha fatto 12 gol pesanti per le vittorie e per la classifica, e non della maggioranza della rosa , quindi epuriamolo.. e prendiamo uno che è un toccasano
in questa sessione di mercato non ho mai sentito parlare di Frattesi
Tranquillo, sono stati avvistati sulla Cassia…..
Er Micione…. Standing ovation!!!!!
@Rod – ho visto solo gli highlights e basandomi su quelli, pur conscio che non raccontino davvero una partita, posso dire senza timore di smentita che 2 gol sono stati praticamente regalati dal Torino; quello del 3-0 e soprattutto quello del 5-0 sono da ufficio inchieste, ma avendo l’Inda vinto 5-0 queste annotazioni lasciano il tempo che trovano, per essere forti sono forti e hanno inserito un paio di giocatori che sembrano interessanti (e ne avevano bisogno vista l’età media della loro rosa).
Pellegrini DEVI andare via, se vuoi veramente bene alla Roma.
Forza Roma!
ieri era il capitano, ddr, cristante, ora pellegrini. domani sarà dybala…
ma l’elefante nella stanza, dan, no eh?
Il centrocampista serve a prescindere dall’uscita dei trequartisti.Capisco le esigenze economiche ma siamo contatissimi e a Gennaio poi arrivano i Grenier, i Nainggolan sono un’eccezione
A livello numerico hai già Koné, El Aynaoui, Cristante e Pisilli per 2 posti e in più hai Romano dalla primavera e lo stesso Baldanzi messo in vendita dalla stampa che può giocare a centrocampo benissimo in un ruolo alla Bernabé del Parma e c’è da considerare la variabile Dybala che per lo stipendio che prende è l’ultima prestazione così così potrebbe essere dato via.. le priorità sono altri ruoli come l’esterno sx di piede destro e il vice Angelino.. cambiare Baldanzi per Pessina è una mossa suicida
Monika,
concordo, un centrocampista serve, eccome
astenersi incompetenti, grazie
allora le esigenze economiche non le capisci…..quindi …..
Baldanzi a centrocampo con Gasperini è un’allucinazione, e forse non solo con lui.
Pisilli, un po’ perché sta mostrando limiti del resto già affiorati con Ranieri, un po’ perché pure lui col ruolo di mediano frangiflutti e tessitore di gioco c’entra poco, non credo faccia dormire sonni tranquilli a Gasperini, considerando la possibile/probabile partenza di E.A. con la nazionale marocchina.
A proposito di questo tema, ho ammirato ieri sera la prova di Sucic, ragazzo sul quale già mi si erano posati gli occhi in occasione del mondiale per club.
Veramente un bel colpo per 15 mln, c’è da ammetterlo, giocatore dalle caratteristiche che avrebbero fatto gran comodo a Gasperini.
Ecco, prendi un giocatore così e vedrai che forse non ti devi più chiedere perché “tutti gli allenatori della Roma fanno giocare Cristante”…
O’Riley.
Ma tu guarda te se sti pulciari se mettono a spendere i soldi e chi lo dice a marietto mo
Facciamo presto! La Roma deve diventare una predendente alla lotta per il primo posto. Siamo la Roma, una città che deve diventare come le altre città europee che lottano solo per il primo posto, e non per piazzamenti per fare le coppe. La nostra città è i Tifosi si merita da oggi in avanti di diventare una protagonista in Italia in Europa e ne Mondo. Quindi subito Acquisti mirati, Vendite, prestiti coordinati con I due Mister che sono il cambiamento di questa società. Deve diventare la numero UNO!
Nostalgie imperiali ? o megalomania metropolitana ? 🤦♂️🤦♂️
Quanta retorica! Bella, ma oltre quella servono i soldi, e tanti, nel calcio moderno, piaccia o non piaccia e la Roma è la quinta in Italia in quanto ad incassi. Ecco perché lo stadio è fondamentale
Caro “romano”, se il discorso non ti piace intanto inizia a cambiar nome/nick.
semplicemente orgoglio e amore per ROMA
ciò che tu non conosci e, mi viene da dire, ” non potrai mai avere”
La dichiarazione di guerra è già stata consegnata…..
Romano di nome……..e basta !
Il brand Roma non ha limiti nel calcio europeo, sfortunatamente siamo in Italia e il potere è nelle mani di 400 famiglie che gestiscono tutta la burocrazia affinché le cose cambino senza che nulla cambi. Quanti anni abbiamo passato con il circo del nostro stadio…? I governi cambiano, ma il potere non cambia.
Ti sei svegliato bene!!!!!
Per quando è prevista l’invasione della Gallia?
Al netto di tante battute, mi sembra di capire che servano soldi e competenza.
Soldi, dicono che non ce ne sono molti.
Competenza, aspettiamo un po’ per giudicare il nuovo corso.
Fiducia, per quella abbiamo l’esclusiva!!!!
Aereo privato in partenza…
Siamo al 26 agosto e mi sembra ci siano troppe cose da fare, tipo il mitico attaccante sinistro veloce di piede destro (già sulla lista dei desideri dal momento dell’assunzione di Gasp). In ogni caso bisogna espugnare Pisa.
Articolo di distrazione di massa.
Tsimikas, 29 anni, da secoli panchinaro fisso al Liverpool, che non è il Verona, ma insomma.
Certo per la panchina non possiamo sperare in Hernandez,
ma non mi pare il profilo di cui hanno parlato Massara e Gasp (giovane, di prospettiva, affamato…).
George è una scommessa al 100%.
Pensare possa essere il sicuro titolare mi pare un rischio abbastanza grosso.
Non so, spero davvero in altri nomi (e NON Sancho…).
In effetti su un noto grande sociale, sotto al post sulla notizia di Tsimikas alla Roma, ho trovato molti commenti (laconici) in inglese, verosimilmente di tifosi del Liverpool, che dicevano “non tirate fuori un solo euro per lui!”
Su Tyrique, non può che essere una scommessa al 100%…
Ma se su entrambi c’è l’indicazione di Gasperini, si sospende il giudizio e, ove mai arrivassero, si attende il suo gioco di alta prestidigitazione…
I giovani di prospettiva, affamati, ma in qualche modo pronti, costano 20/25 mln l’uno minimo, non è pensabile portarne addirittura quattro, magari credendo possibile di cedere Dovbyk, Pellegrini e Baldanzi (con la cessione dell’ucraino che cmq aprirebbe un ulteriore buco da colmare) in un sol boccone.
Da qualche parte devi pensare di cavartela col buon mestierante a formule non impegnative di acquisto e con uno sguardo al futuro prossimo.
Nel caso dell’esterno sinistro per esempio, non si può dimenticare che hai ancora una sorta di “comproprietà” su Dahl della quale potresti approfittare l’anno prossimo se lo svedesino facesse bene al Benfica.
Le priorità sono il sospirato attaccante sinistro (dove probabilmente spenderai moneta sonante) e direi il mediano, in considerazione della possibile partenza di E.A. per la Coppa d’Africa, ma anche perché in quel ruolo il Gasp non mi sembra entusiasta di utilizzare Pisilli.
Il quale rischia di diventare l’ennesimo “personaggio in cerca d’autore” dopo un rinnovo forse fin troppo ricco che rischia di diventare un fardello per il ragazzo stesso.
Dras, non riesco a capire il ‘problema ‘ Pisilli. Non sappiamo cosa piaccia a Gasp o no, si è espresso solo su Pellegrini, bocciandolo. Qualcosa ha detto su Dovbik, per il resto mi pare abbia detto veramente poco. Pisilli è forte, le cifre del rinnovo non mi sono chiare, ma per me, dopo una fase di apprendimento gasperiniano lo vedremo eccome.
daje magara… daje Roma!!!!
Aaah, allora Dan Friedkin non è ancora arrivato a Trigoria!
Sarà per questo che, in vista del suo arrivo, Massara è volato a Londra?
Dice una vecchia battuta americana:”Jesus is coming!
Look busy” (absit iniuria etc…)
Massara è scappato?
Non voleva farsi trovare da Dan????
arriva il ragazzino 19 enne così El Shaarawy titolare fisso
Quattro colpi in quattro giorni mi ricorda il film sette chili in sette giorni! Praticamente una illusione. Forse sarebbe già tanto prendere Tyrique George che è una specie di folletto incontrollabile ma che, se disciplinato da Gasp, potrebbe darci quella imprevedibilità che ci serve vicino alla porta avversaria.
Oltre a lui, dando per preso Zioxxxx, cercherei un altro rinforzo per il centrocampo. Questo credo sia il massimo che si può fare.
FRS
Vero.
Resta il fatto che affrontare una stagione con due sole punte centrali di ruolo è un suicidio.
Soprattutto prendere tanto per prendere sarebbe un errore.
di esterni sinistri ne mancano 2.
Con tutto il bene che gli si vuole, El Sharaawi ha dei limiti.
Abbiamo 2 punte. Solo 2. impensabile.
Serve 1 terzino sinistro, da alternare ad Angelino.
E serve 1 centrocampista.
Lo insegna la storia, tra squalifiche, infortuni e nazionali, siamo corti.
Lo insegna la storia recente, finisce il mercato e non ho fiducia di avere la squadra al completo. Non è mai successo.
Le squadre per competere devono essere complete. E noi non lo siamo.
Poi dopo si tifa e basta, ma non va di essere presi in giro.
Pellegrini non vuole fare un danno alla Roma, ma non trova squadra perché non rinuncia ad uno stipendio che non merita. Ma se vuole rilanciare la sua carriera, dovrà farlo. Altrimenti non sarà diverso da tanti altri.
Il mentore di Massara, il Fumante, con la Salernitana ne comprò 7/8 in pochi giorni, tra i quali Emerson ora all’Atalanta, contribuendo ad una salvezza epica.
Stiamo a vedere Massara.
L’epilogo di mercato possibile potrebbe essere questo:
Vende Dovbyk al Newcastle, Pellegrini al West Ham, Baldanzi in serie A (forse al Bologna che sembra ceda Fabbian al Milan), più altri esuberi come Darboe e Gollini.
Compra Fabio Silva come vice Ferguson, Sancho come esterno offensivo sx, Tsimikas in prestito come alternativa ad Angelino e un rimpiazzo per la panchina a centrocampo tipo Pessina.
Penso che così Gasperini sarebbe pienamente soddisfatto, quindi anche noi.
Ero convinto che Massara, essendo allievo del fumante, fosse il migliore nei contatti in Sudamerica, ma le trattative per Wesley e Ríos sono state, per dir poco, una telenovela. Personalmente, credo che due giocatori che rappresenterebbero un vero upgrade siano da un lato Nardoni, centrocampista del Racing di 23 anni con passaporto italiano, che costerebbe 11 milioni più 3 di bonus, un trattore. E l’altro, che non capisco come Pioli non veda, è Lucas Beltrán, centrocampista offensivo/attaccante con un pressing incredibile e un piede destro molto educato. Non sta vivendo una buona stagione con la Fiorentina, ma con Gasp potrebbe diventare un giocatore molto importante, e si potrebbe portare in prestito con diritto di riscatto.
Se diamo via Dovbyk e ci teniamo Pellegrini, facciamo una grandissima cavolata.
Nel calcio di Gasperini c’è molto scambio di ruoli in corsa.
Se c’è lo spazio un centrale si butta dentro, ben oltre la linea del centrocampo, MA … deve esserci qualcuno che a quel punto lo copre.
Per fare questo serve esperienza e intelligenza calcistica.
Per questo Cristante giocherà, anche quest’anno, tante partite, ma anche per questo, seppure prendessimo un’ala come il 19enne dei Chelsea, o come poteva essere Echeverri, El Sharawi ne giocherà molte.
Perché non va mai sottovalutata la fase difensiva, che non è fatta solo di rincorrere l’avversario, ma anche di leggere le fasi della partita e prendere la posizione giusta nel campo.
Penso che una priorità sia l’esterno basso sinistro, se Salah-Eddine viene considerato inadeguato da Gasperini, perché anche adattando Rensch, siamo corti.
A destra avresti Wesley, Rensch e Celik (extrema ratio).
A sinistra il solo Angelino.
Iniziare una stagione lunga e intensa con 4 giocatori per due ruoli così dispendiosi può essere un problema.
Tyrique George non sarebbe male.. E tipo Gervinho o alla Sancho//////!!!!!!!
magari perché no…
Il ragazzino del Chelsea ricorda per movenze proprio il primo EL Sharaawi, quello del Genoa e Milan, dove agiva sia da esterno che da punta.
Sicuramente non può avere ancora l’esperienza tattica e neanche la predisposizione al sacrificio difensivo che ha mostrato negli ultimi anni Il Faraone.
Giocatore che, a mio avviso, rimane il più tecnico della rosa dopo Dybala, peccato che con gli anni abbia perso lo spunto e la velocità della gioventù che gli permettevano di essere quasi imprendibile quando lanciato verso l’area o all’esterno per rientrare.
Chissà se la cura fisica di Gasperini non possa aiutare in tal senso.
Considerando che anche Soulè può essere adattato a sinistra (Gasperini non gioca 343 in fase di attacco ma 3421), a mio avviso sarebbe importante un esterno magari più difensivo di Angelino, in modo da supportare Tyrique George (se preso) quando schierato.
Totalmente d’accordo e infatti sopra avevo espresso in modo diverso lo stesso concetto
Grazie al cielo la chiusura del mercato si avvicina, è diventato veramente insopportabile il fatto che sia aperto ben oltre la chiusura. Romano sosteneva qualche video fa che la responsabilità principale ce l’ha la Spagna che vuole l’apertura prolungata, non ricordo i motivi.
Quante xaxxate…….rilancio Nacho e Berardi! Meno male che sto Circo finisce tra qualche giorno!
Se Massara ha fatto le cose per bene c’è tempo per fare tutto il necessario.
Ricordo che il fumante l’ultimo giorno del suo primo mercato (estate 2011) chiuse Kjaer, Gago, Pjanic e Borini.
E Petrachi portó a casa Smalling, Kalinic e Mkhitaryan negli ultimi 4 giorni di mercato.
Quindi armiamoci di santa pazienza …..
