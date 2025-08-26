Roma, ultimatum a Sancho

Sono ore caldissime per il futuro di Jadon Sancho. Come riportato dal Corriere dello Sport, il ds giallorosso Ricky Massara è volato ieri sera a Londra per incontrare Emeka Obasi, agente del fantasista del Manchester United, e avere finalmente una risposta definitiva. Non è esclusa la presenza dello stesso calciatore al summit odierno, così come quella di Dan Friedkin, atteso poi a Roma in giornata.

Il blitz notturno del dirigente romanista può essere interpretato come un segnale positivo: Sancho sembra aver aperto ulteriormente alla destinazione capitolina e nelle prossime ore potrebbe arrivare la svolta. La Roma, dal canto suo, ha fatto il massimo per convincerlo: proposta economica importante, progetto tecnico spiegato nei dettagli e la certezza di un ruolo centrale con Gasperini, che lo considera il nuovo Lookman.

Intanto, da dietro le quinte, spunta anche l’amico fraterno Leon Bailey, che attraverso messaggi e chat quotidiane prova a convincere Sancho a unirsi a lui in giallorosso: “Andiamo fratello, giochiamo insieme”, il suo invito diretto.

Nonostante l’ottimismo, resta in piedi un piano B: Obasi ha proposto a Massara anche Tyrique George, giovane talento del Chelsea valutato 20 milioni. La sensazione è chiara: nelle prossime ore la Roma capirà se potrà regalarsi Jadon Sancho, l’uomo che Gasperini ha chiesto a gran voce per completare il suo attacco.

Fonte: Corriere dello Sport