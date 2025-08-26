Roma, ultimatum a Sancho

Sono ore caldissime per il futuro di Jadon Sancho. Come riportato dal Corriere dello Sport, il ds giallorosso Ricky Massara è volato ieri sera a Londra per incontrare Emeka Obasi, agente del fantasista del Manchester United, e avere finalmente una risposta definitiva. Non è esclusa la presenza dello stesso calciatore al summit odierno, così come quella di Dan Friedkin, atteso poi a Roma in giornata.
Il blitz notturno del dirigente romanista può essere interpretato come un segnale positivo: Sancho sembra aver aperto ulteriormente alla destinazione capitolina e nelle prossime ore potrebbe arrivare la svolta. La Roma, dal canto suo, ha fatto il massimo per convincerlo: proposta economica importante, progetto tecnico spiegato nei dettagli e la certezza di un ruolo centrale con Gasperini, che lo considera il nuovo Lookman.
Intanto, da dietro le quinte, spunta anche l’amico fraterno Leon Bailey, che attraverso messaggi e chat quotidiane prova a convincere Sancho a unirsi a lui in giallorosso: “Andiamo fratello, giochiamo insieme”, il suo invito diretto.
Nonostante l’ottimismo, resta in piedi un piano B: Obasi ha proposto a Massara anche Tyrique George, giovane talento del Chelsea valutato 20 milioni. La sensazione è chiara: nelle prossime ore la Roma capirà se potrà regalarsi Jadon Sancho, l’uomo che Gasperini ha chiesto a gran voce per completare il suo attacco.
Fonte: Corriere dello Sport
Se riusciamo a prendere Sancho sulla sinistra e George come punta, in caso di uscita di Dobvyk potremmo prendere Fabio Silva ed avremmo le 3 punte. Un pò di incertezza sulla tenuta fisica di Ferguson e sulle potenzialità degli altri due ma non sono giocatori scarsi come li vogliono far passare alcuni utenti, sopratutto se funzionali al gioco di Gasperini.
Se poi si riescono a cedere gli altri esuberi (Pellegrini, Salah Eddine, Sangarè) tra il risparmio degli ingaggi e le eventuali entrate potremmo provare a prendere sicuramente un terzino sinistro ed un altro mediano.
Con l’arrivo di Ziolkowski per la difesa avremmo completato anche il reparto difensivo quindi la squadra sarebbe finita e con i giocatori che hanno le caratteristiche che chiede Gasperini.
Si devono incastrare dei tasselli però a quel punto non sarebbe per niente male la rosa.
tutto al condizionale, purtroppo…
@Papi Chulo Già, purtroppo dobbiamo sperare che vadano in porto un sacco di condizioni. Negli ultimi giorni il mercato è molto movimentato e può riservare soprese. Speriamo in positivo una volta tanto xD
non si possono prendere entrambe. c’è solo uno slot brit.
Addirittura tutti e 3 (Sancho, George e Silva)!!!!!
A questo punto aggiungerei pure Embolo.
Non vorrei che si offendesse per esser stato escluso.
Viva l’abbondanza!
Ancora
Che poi Massara è stato chiarissimo eh…..
Non so cosa altro vogliano, una dichiarazione firmata davanti al notaio?
NON CI SONO LE CONDIZIONI.
Poi è bastato che Gasp rispondesse a un giornalista che “Sancho non ha mai detto no alla Roma”, e via la giostra.
Quando probabilmente significa che uno che chiede 8ML di € netti e un bonus alla firma anche più alto, dopo 3 anni di disastri, semplicemente non è per noi.
Bailey è stato acquistato dalla Roma per convincere Sancho.
ahah
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
deve essere un bravo ragazzo visto che gli prende il posto😂
Facevano prima a mettergli 10 mln di euro in contanti in tasca (a Sancho)…e via…era più facile, economico e veloce.
Mi sa che poi Bailey l’ha scoperto e si è fatto male apposta…è permaloso il ragazzo
Sarà il settimo ultimatum che gli viene dato. La realtà è che aspetterà fino all’ultimo minuto e accetterà qualora non ci saranno offerte migliori sul tavolo. Pensa un pò con quanta voglia viene. Poco importa. Se lo vuole il Gasp, diamoglielo.
L’offerta migliore già c’è e sono gli 8ML del Besiktas (Conference League).
Però quella può accettarla anche a Settembre,
per cui immagino stia aspettando se arriva qualcosa di più alto prima.
se gasp lo vuole così assolutamente fanno bene a continuare a provarci, però che paxxe sta telenovela…
ma perché non proviamo a prendere proprio Lookman?
Perchè costa più di 50Ml cash sull’unghia,
e vuole lo stipendio di Lautaro.
Quindi , l ‘ ultimatum dei giorni scorsi , in realtà era un penultimatum . Il giocatore comincia ad aprirsi alla Roma ? Forse perché nessun altro lo cerca ? Sarà anche così bravo e , se lo dice il Gasp ci credo ciecamente ma , allora perché il M.U. se ne vuole liberare senza chiedere cifre spropositate e perché altre squadre non lo hanno già preso ? Ci ha snobbati fino ad oggi e ora ci dà qualche speranza ? Siamo la ROMA , si deve essere onorati di indossare la nostra maglia .
Ribadisco quanto già detto, va bene invitare e cercare di convincere il giocatore a scegliere la Roma ma non pregare di venire a giocare da noi.
Se un giocatore è convinto e vuole giocarsi le sue chance ci riflette e te lo dice, questo è allenatore da 2000 dubbi, ingaggio, ruolo, campionato e voler partecipare alla Champions.
Io sinceramente uno così non ce lo voglio, non mi deve fare un favore a giocare nella Roma, anche perché visto la testa che ha per ripiazzarlo devi soffrire un’altra volta.
Sicuramente George ha più voglia di lui di mettersi in mostra!
La Roma sa di non poter sbagliare questo colpo, deve prendere il miglior giocatore possibile perché il prossimo anno perderai (probabilmente) Elsha (per ragioni anagrafiche), Pelle e Dybala (a meno che accetti di ridursi pesantemente l’ingaggio) con Baldanzi che sembra non aver convinto Gasp e Leon che ho seri dubbi venga confermato quindi devi ricostruire la tua trequarti con il solo Soulè come punto fermo.
…vada come deve, comunque non mi sembra ci sia tutta ‘sta fila per Sancho! Alla fine sembra che per dirci sì gli devono dare garanzie extra e stipendio doppio come se Maradona accettasse di andare a giocare in Marocco…messa così il tifoso si sente trattato con sufficienza.
Se vieni e giochi male o crei problemi, poi ti tritiamo caro Sancho Panza
Ma ultimatum di cosa?????
Questo dovrebbe ringraziare tutto l’Olimpo che qualcuno ancora lo vuole,
ha i numeri di Zaniolo negli ultimi anni, o di Joao Mario….
Io davvero spero che queste ricostruzioni siano inventate altrimenti siamo al delirio.
Se poi il punto è che vuole 9ML € come in Premier, va bene,
non siamo noi (manco la Juve), resta un anno in panchina e have fun.
Ma poi Bailey che lo vuole per andare lui in panchina????
Mi sembrano tante fesserie onestamente….
Certi giocatori sono davvero limitati e non fanno prova di lungimiranza: questo qua non ha capito che se finalmente dovesse arrivare, dopo la ‘telenovela’ di queste ultime settimane, in caso di prestazioni non all’altezza il grado di tolleranza dei tifosi/compagni/della società nei suoi confronti sarebbe molto limitato e che di conseguenza tale situazione influenzerebbe negativamente ancora di più sul suo rendimento, ovvero lo brucerebbe definitivamente???
Meglio virare su un altro profilo caro Massara.
Rega’ non so voi, ma a me questo non mi convince proprio, a pallone bene ha giocato 5 anni fa. Boh
può arrivare uno solo fra sancho e george, poiché hai un solo slot inglese,mentre I 2 extracomunitari li hai fatti con baeily e wesley
George, Tsimikas, Embolo/Brobbey. Mi starebbe bene
No.
Gli inglesi – in ambito calcistico – sono stati riconsiderati comunitari dal 2023.
Quindi li puoi prendere tutti e due, volendo.
La Roma, I Friedkin e Massara ,stanno facendo di tutto per prendere Sancho
1) Perché lo vuole l’allenatore
2) per non sentirvi parlare a vanvera come col caso Rios
Il problema sono le commissioni al procuratore .
Si vogliono Sancho per colpa dei tifosi che hanno criticato il mancato acquisto di Rios 🤣 1. Rios era un buon centrocampista 2. Prendono chi scelgono loro mica per le critiche dei tifosi. Certo se prend8 giocatori scarsi le critiche ci stanno. Ad oggi grazie a Gasp gioco è diverso.
L’acquisto di Sancho significa che a Giugno la Roma dovrà pagare complessivamente tra prezzo del cartellino, costo delle commissioni, ingaggio del calciatore più di ottanta milioni di euro. L’operazione è diretta ad un calciatore che non ha molto mercato, le cui prestazioni da tre anni sono decisamente poco brillanti. Aggiungiamo il fatto che la Roma, secondo la comunicazione sportiva, dovrà realizzare a giugno 100 milioni di plusvalenze. Conviene fare questa operazione?
Meglio George
In linea teorica il giocatore senza squadra non rimane perchè dal 2 settembre c’è sempre il Besiktas che gli offre anche di più. Tuttavia, essendo il Besiktas società nota per largheggiare sugli ingaggi e risparmiare sui cartellini, ci sarebbe anche la possibilità che il MU si faccia rodere e, per dispetto, lo lasci fuori rosa, visto che il MU non ha problemi economici. Io al posto suo ci penserei bene… a volte si fanno i conti senza l’oste.
spero non si presentano con George
La cosa straordinaria è vedere la propensione di molti a ripetere errori sanguinosi. Su questo forum per anni si è continuato a sponsorizzare quel cesso a pedali di Renato Sanches. Era anche inutile ricordare che l’ultima partita decente il portoghese l’aveva giocata ai tempi della prima guerra punica. No, loro lo volevano ad ogni costo e infatti è arrivato: una decina di milioni buttati nel cesso per farlo svernare a Roma. Un errore preceduto da quello su Transumanza Pastore, altro ex giocatore da anni magnificato su questo forum, coi risultati che abbiamo visto.
Ora sotto con Sancho, altro desaparecido dal calcio vero. Qui, poi, il rischio è immensamente più elevato, se l’inglese non gira buttiamo una novantina di milioni nel cesso e, soprattutto, vanifichiamo anni di Fair Play Finanziario. Troppi non hanno ancora capito una cosa: nel calcio moderno, la differenza la fanno le motivazioni. E Sancho l’unica motivazione che ha sono i dobloni. Speriamo che vada in Turchia.
pe me…se ne pò pure annà aff……
Cessioni: Pellegrini, Dovbyk, Baldanzi/Pisilli (prestito). Acquisti: Embolo/Brobbey, George, Tsimikas.
mikautadze costa meno di ingaggio .. può fare anche la punta centrale .. anche pagando eventualmente maggiormente il cartellino risparmieresti sull ‘intera operazione . non capisco perchè non sia stato preso in considerazione .
Buon giorno. Credo che da tifosi, all’oscuro della verità, possiamo porci soltanto delle domande: con l’innesto di Sancho, la Roma diventerebbe più forte? No, se il calciatore è quello visto a manchester. Sì, se il nostro allenatore lo rilancia. Con l’innesto di George, la Roma diventerebbe più forte? No, se il ragazzino si mostra ancora acerbo e poco adatto al campionato. Sì, se il nostro allenatore lo colloca e gli trova una posizione ottimale. Quindi, voglio dire, Massara si starà muovendo secondo le indicazioni di Gasperini. Il bailamme rilanciato nelle ultime ore è dovuto alla discordanza di risposte date sabato sera dai due. Avrà pensato il direttore sportivo in questo modo di allentare la pressione mediatica sull’ardua trattativa? Avrà voluto il mister mandare un messaggio alla dirigenza e dirgli che, finchè c’è una minima possibilità, preferisce l’arrivo del primo rispetto al secondo?
Ecco, tutte questi quesiti rendono difficile capire la strategia della Roma. E, oltre noi, anche i giornalisti da questi elementi possono dedurre soltanto supposizioni. Bisognerà soltanto attendere i pochi giorni che restano alla fine del mercato. Io, ripeto, ho pienamente fiducia nel trio MAGARA.
entro oggi Sancho sarà della Roma
come ci siamo ridotti
a dover pregare uno di venire
non lo avrei accettato per Messi 25enne, digitiamoci per questo ex giocatore da 4 anni.
non vuole venire? sta bene la.
vabbè che sta società chiese Hujsen alla Juve con il cappello in mano, regalando loro il capitano della primavera, che poi non si è conclusa per altri motivi.
non mi stupisce più nulla.
Sancho ERA forte. 4 anni fa. lookman oggi come oggi se lo mette in tasca, altro che nuovo lookman. e lo stiamo anche pregando.. se arrivasse, ovviamente, viva Sancho.
ma sto pregare i giocatori di venire non me va giù.
non siamo il Real Madrid , ok. ma comunque siamo LA ROMA.
La roma potrebbe intavolare una doppia trattativa per abbassare i costi di commissione degli agenti, esattamente come fece per ibarbo per prendere radja (in quel caso era con il cagliari), o emmanuelson per prendere manolas (con raiola) e via discorrendo.
La situazione Sancho secondo me è ben determinata dal fatto che il problema è sulle commissioni faraoniche, non con il giocatore.
Prendi George dal chelsea, elimini le commissioni e prendi Sancho.
NESSUNO CONSIDERA il fatto che leon bailey è JAMAICANO e a dicembre fino a fine gennaio avrà la coppa d’africa (lui è la punta di diamanate della propria nazionale), quindi se dall’infortunio dovesse tornare ad ottobre inoltrato, da li a dicembre poi partirebbe per la coppa, quindi non lo avresti più, arruolabile fino a febbraio.
Calcolando che Baldanzi è sul mercato, bocciato da gasperini e El sharawy rimarrà fino a fine contratto come presenza, li ti mancano il titolare e una riserva CREDIBILE e futuribile del futuro titolare a sx.
NUMERICAMENTE ti serve li un talento giovane di 19/20 anni.
Poi in attacco via Dovbyk e dentro un giocatore funzionale a quel ruolo come fabio silva che scarso non è.
Poi il centrocampista e hai finito.
