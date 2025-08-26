Calciomercato Roma, Massara a Londra per Tyrique George: in programma un incontro col calciatore (VIDEO)

Missione londinese per Ricky Massara. Il direttore sportivo della Roma è sbarcato in Inghilterra per muovere passi concreti sul fronte mercato, e il nome caldo è quello di Tyrique George, esterno offensivo del Chelsea classe 2006. Lo riferisce Fabrizio Romano in questi minuti sul proprio canale Youtube.
Diciannove anni, talento in crescita e profilo seguito con attenzione dai giallorossi, George è un obiettivo reale: Massara incontrerà l’agente e lo stesso calciatore per capire margini e volontà.
Il Chelsea, dal canto suo, ha già tracciato la linea: il club londinese non vorrebbe lasciarlo andare in prestito, ma cederlo a titolo definitivo, inserendo una percentuale per la futura rivendita. Una scelta che non nasce da mancanza di fiducia nel ragazzo, quanto dalla necessità di tenere liberi altri slot per i prestiti e dal sovraffollamento sulla corsia mancina.
Capitolo Sancho: la situazione resta immutata. Dallo scorso lunedì non ci sono stati passi avanti, con il giocatore che non ha mai dato segnali di apertura concreti alla Roma. La trattativa resta quindi in stand-by e, salvo un’improvvisa inversione di rotta da parte dell’inglese, non si registrano spiragli immediati.
Ora, però, con Massara a Londra ogni giornata potrà diventare decisiva. La Roma spinge per George, resta vigile su Sancho e tiene aperti altri dossier per rinforzare il reparto offensivo.
Stiamo parlando di un ragazzo che ha 180 minuti in Premier,
due partite in pratica,
ovviamente quasi tutti in spezzoni da pochi minuti.
Noi cerchiamo l’ala sinistra titolare (a meno che non debba essere Bailey,
e a quel punto tutti i discorsi su Sancho sono cavolate).
Possiamo affidarci a un primavera del Chelsea in pratica?
1 goal in carriera un fenomeno
Credo che Massara sia andato a Londra più per vendere che per comprare.
Il manager dei due è lo stesso. Non credo che si incontrino al mattino per l’uno e nel pomeriggio per l’altro.
19 anni? Non lo conosco ma può essere un investimento per il futuro non un titolare adesso credo. Bisognerà aspettarlo così come gli altri nuovi acquisti che comunque sono partiti bene.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.