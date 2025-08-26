Calciomercato Roma, Massara a Londra per Tyrique George: in programma un incontro col calciatore (VIDEO)

Missione londinese per Ricky Massara. Il direttore sportivo della Roma è sbarcato in Inghilterra per muovere passi concreti sul fronte mercato, e il nome caldo è quello di Tyrique George, esterno offensivo del Chelsea classe 2006. Lo riferisce Fabrizio Romano in questi minuti sul proprio canale Youtube.

Diciannove anni, talento in crescita e profilo seguito con attenzione dai giallorossi, George è un obiettivo reale: Massara incontrerà l’agente e lo stesso calciatore per capire margini e volontà.

Il Chelsea, dal canto suo, ha già tracciato la linea: il club londinese non vorrebbe lasciarlo andare in prestito, ma cederlo a titolo definitivo, inserendo una percentuale per la futura rivendita. Una scelta che non nasce da mancanza di fiducia nel ragazzo, quanto dalla necessità di tenere liberi altri slot per i prestiti e dal sovraffollamento sulla corsia mancina.

Capitolo Sancho: la situazione resta immutata. Dallo scorso lunedì non ci sono stati passi avanti, con il giocatore che non ha mai dato segnali di apertura concreti alla Roma. La trattativa resta quindi in stand-by e, salvo un’improvvisa inversione di rotta da parte dell’inglese, non si registrano spiragli immediati.

Ora, però, con Massara a Londra ogni giornata potrà diventare decisiva. La Roma spinge per George, resta vigile su Sancho e tiene aperti altri dossier per rinforzare il reparto offensivo.



