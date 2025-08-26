“ON AIR!” – MORONI: “Su Tyrique George mi ci gioco la reputazione”, PES: “Sancho? Non so se il calcio sia ancora il suo primo pensiero”, TORRI: “Un mercato con dieci acquisti è tanta roba”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Sancho e George sono due profili completamente diversi. Sancho è uno che ha alle spalle United, Borussia, Chelsea…è uno che ha un carattere particolare, io più ne sento parlare e più non lo prenderei. George però è un profilo completamente diverso, non arriva a 10 presenze col Chelsea in prima squadra. Compreresti una scommessa. Non che Sancho sia una certezza viste le ultime stagioni, ma sono comunque due affari totalmente diversi. Ma perchè a Gasperini dovrebbe andargli bene George se ti ha chiesto Sancho?…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Massara è a Londra, ora ci aspettiamo un colpo al giorno, in entrata o in uscita. Ieri è stato il turno di Ziolkowski. Sancho? Mi aspetto un sì o un no tra oggi e domani. Io penso che Massara abbia già pronto il piano B, ma bisogna capire la dinamica tra lui e Gasperini. Perchè dopo il Bologna i due dicono cose molto diverse su Sancho. Il ruolo di Friedkin sarà decisivo in questa vicenda… Se Dovbyk resta? No, secondo me va via. Pellegrini temo che resti fino a gennaio. Sancho? Io dico che non arriva…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Io su George ci rimetto la reputazione…mamma mia, è buono come il pane. Per l’età che c’ha, ha uno spunto, un’iniziativa, un dribbling…è uno di quelli che ti cambia la partita. Se viene, mi ci gioco la reputazione… Se prendi George e Pessina, che mi piace molto anche come persona, do otto al mercato…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Tyrique George? Non mi ha impressionato… La domanda è: quanto lo hanno seguito? E chi lo ha seguito? O è emerso perchè ha lo stesso procuratore di Sancho, e ti ha detto: “Sancho non vuole venire, te lo risolvo io il problema, prenditi sto ragazzino…“. Vorrei capire qual è il confine tra l’opportunità del momento e la conoscenza del calciatore…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Se la Roma prende Sancho è tanta roba…Ho visto le foto della ragazza…sicuramente è una bella ragazza, ma se vai al Parco dei Principi ne trovi di meglio… Il mercato dei Friedkin? Se ero della Lazio o del Bologna, ma anche della Fiorentina, questa era una campagna acquisti da nove. Ma visto che parliamo della Roma, è un mercato buono, però serve qualcosa di più. Se prendi Sancho stiamo sul 7,5 o addirittura 8…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Massara a Londra? Quando ti muovi, è per qualcosa di importante. O una cessione importante, e penso anche a Pellegrini, o un’entrata importante, e in questo caso le due cose possono andare di pari passo. Il lavoro ossessivo che sta facendo Gasperini per avere Sancho ha portato Massara ad andare lì. E non escludo che Dan Friedkin possa andare a Londra prima che a Roma…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Tsimikas? Non lo conosco, però guardo lo storico e vedo che nel Liverpool ha giocato pochissimo. Ziolkowski invece è un calciatore su cui puoi fare una scommessa, è uno che secondo me potrebbe davvero funzionare. Vedremo tra tre mesi dove starà nelle gerarchie della Roma. Se Sancho fa la metà di quello che gli ho visto fare negli anni scorsi, è un calciatore che fa la differenza in tutte le partite qua in Italia. Tutte…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Per Ziolkowski è fatta, arriverà venerdì, la Roma ha permesso al Legia di tenerlo fino a giovedì, quando si giocherà il ritorno del preliminare di Conference League. Con il suo arrivo si completa la difesa. Il viaggio di Massara a Londra? Attenzione perchè oltre a Sancho e George, c’è anche da seguire la pista Dovbyk al Newcastle. Fino a ieri filtrava che gli inglesi erano pronti a offrire un prestito con diritto di riscatto, ma la Roma chiede la certezza della cessione. A Londra c’è sempre il West Ham, che è interessato a Pellegrini. E poi c’è Tsimikas del Liverpool, per il quale si spinge per un prestito con diritto di riscatto… Se si farebbe il salto di qualità con Sancho? Non è assicurato secondo me, sarebbe una piccola scommessa: non so se il calcio sia ancora il suo primo pensiero…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La Roma non ha pronto un sostituto di Dovbyk? Eh no…tu prima devi trovare il sostituto e poi casomai cedi Dovbyk, non il contrario. Perchè non possiamo rischiare di lasciare Gasperini con un solo centravanti…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Hai preso il polacco, prendi uno tra Sancho e George, prendi il terzino sinistro…beh avresti preso 10 giocatori, che in una sessione di mercato sono tanta roba soprattutto considerando le difficoltà economiche. Io prenderei volentieri anche un altro centrocampista, ma non si può fare tutto, soprattutto perchè non hai l’emiro che ti stacca l’assegno a ogni richiesta…Se George può bastare? Beh, rispetto a Sancho è un profilo completamente diverso. Sarebbe lo stesso identikit di Echeverri, un giovane di belle speranze con poche presenze in Premier. Sancho invece è un giocatore fatto e formato. Se dovesse tornare quello di Dortmund, in Italia spariglia…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Spesso succedono cose impensabili negli ultimi giorni di mercato. Gimenez? Era meglio se non ci veniva in Italia, sembra uno che non ha mai fatto un gol in vita sua, mentre prima col Feyenoord era una sentenza… Konè? L’inserimento senza palla non è una delle sue caratteristiche , ma gli si può perdonare quell’errore di sabato a porta spalancata. Con Cristante come spalla forma una coppia molto utile e affidabile…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Io non parlo mai a vanvera, e quando dicevo che Gimenez non è un giocatore straordinario, ma un buon calciatore, mi prendevate tutti per matto. Lo stesso discorso vale per Ferguson e Dovbyk, che sono giocatori buoni… La Roma ha tentennato su Koné perché 40 milioni di euro sono tanti, ma trovare un giocatore con quelle caratteristiche non era semplice e il tempo a disposizione era poco…Konè? Davanti a 40 milioni è normale che tentenni per un giocatore così. La Roma ha cercato di trarne vantaggio a livello economico, poi è intervenuto l’allenatore…Gasperini, se gli mandavano via Konè avrebbe fatto fuoco e fiamme…”

Redazione Giallorossi.net