Pisa-Roma, info biglietti: prezzi alle stelle per il settore ospiti, proteste dei romanisti

Il Pisa ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti relativi alla gara contro la Roma, in programma sabato 30 agosto 2025 alla Cetilar Arena (ore 20.45) e valida per la 2° giornata del Campionato Serie A.
La vendita per il settore ospiti inizierà martedì 26 agosto alle 15:30. Secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti i residenti nella Provincia di Roma potranno acquistare biglietti solo nel settore ospiti e se in possesso della Tessera del Tifoso della Società AS Roma.
Il costo è di 25 euro per gli U14 e di ben 45 euro per tutti gli altri. Prezzi esorbitanti che hanno scatenato la reazione dei tifosi giallorossi sui social. L’acquisto dei tagliandi, fra l’altro, non sarà possibile on line ma solo fisicamente tramite i rivenditori Tikcketone, altro particolare che non ha fatto felici i romanisti.
io sono del nord, se ho la possibilità quest anno volevo provare a vedere una partita in trasferta della roma ovviamente tra: genoa, Como o cremonese spero i prezzi siano decenti
non c’è problema. Esiste l’andata e il ritorno apposta.
sw vabbe, in sto stadio vergognoso. Ma la codacons invece che starsi a girare i pollici non può intervenire e fare il suo lavoro
Quando un club non ha le strutture fisiche( stadio vecchio e non completato da minima ristrutturazione obbligatoria per la serie A) ne ha strutture logistiche , ecco cosa succede. Ticket a prezzi vergognosi per rientrare dei lavori fatti…e modalità di vendita inadeguata. Facciamogli 3 gol e rimandiamoli giù
Sul litorale laziale, in qualsiasi spiaggia si vada, tra ombrellone e sedie a sdraio ti spellano vivo. Se poi ci aggiungi cabina, bevande e cibi vari è meglio che ti rassegni Cifre veramente esorbitanti. Tutti si lamentano ma i gestori se ne fregano. Logico che le Società di calcio non sono da meno. Se nessuno interviene continueranno a fare come gli pare.
50€ per un POLLAIO !
è dovuto intervenire il sindaco in prima persona per dare l’agibilità ad uno stadio che definirlo tale è uno scherzo…
❤️🧡💛
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.