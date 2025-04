Calciomercato Roma: Medina e Balerdi nel mirino, li manda Paredes

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – ​La Roma sta monitorando attentamente il mercato dei difensori centrali in vista della prossima stagione, e tra i nomi emersi (e confermati dallo stesso Paredes) spiccano quelli di due argentini: Facundo Medina del Lens e Leonardo Balerdi del Marsiglia. Entrambi hanno attirato l’attenzione per le loro prestazioni nel campionato francese.​

Facundo Medina: solidità e versatilità al servizio del Lens

Facundo Axel Medina, nato il 28 maggio 1999 a Villa Fiorito, Argentina, è un difensore centrale che può adattarsi anche al ruolo di terzino sinistro. Alto 1,84 m, l’argentino è noto per la sua forza fisica, abilità nell’uno contro uno e una discreta tecnica che gli consente di contribuire anche in fase offensiva. ​

Nella stagione 2024/2025 con il Lens, Medina ha collezionato 23 presenze in Ligue 1 e una presenza nella Coupe de France, senza segnare reti. Inoltre, ha partecipato a una partita nelle qualificazioni alla UEFA Europa Conference League. La sua esperienza internazionale include 5 presenze con la nazionale maggiore argentina. ​

Leonardo Balerdi: talento in crescita al Marsiglia

Leonardo Balerdi, nato il 26 gennaio 1999 a Villa Mercedes, Argentina, è un difensore centrale che attualmente milita nell‘Olympique Marsiglia. Alto 1,87 m, Balerdi è apprezzato per la sua capacità di lettura del gioco e per l’abilità nei duelli aerei.​ La Roma c’aveva messo gli occhi sopra da tempo, con il club francese che ha subito cercato di allontanare le sirene giallorosse (“20 milioni vale solo un dito del piede“, avevano fatto sapere da Marsiglia).

Poco dopo però Balerdi ha subito un infortunio al ginocchio sinistro durante la partita contro il Reims, persa dai ragazzi di De Zerbi per 3-1. Il difensore argentino ha riportato una distorsione del legamento laterale interno del ginocchio sinistro, che lo costringerà a chiudere anzitempo la sua stagione.

Per entrambi è arrivato il momento di salutare la Francia per provare un’esperienza in un campionato più performante: teoricamente i due potrebbero anche giocare insieme, essendo uno di piede destro (Balerdi) e l’altro mancino (Medina), e avendo caratteristiche che ben si sposano insieme. Ma l’investimento sarebbe notevole: le quotazioni dei loro cartellini è similare e ha superato già i 20 milioni di euro.

