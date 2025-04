Lazio, bufera di neve in Norvegia: gara col Bodo Glimt a rischio

NOTIZIE AS ROMA – La Lazio si prepara ad affrontare il Bodo Glimt nell’andata dei quarti di finale di Europa League, ma una forte bufera di neve che ha colpito la Norvegia potrebbe mettere a rischio il regolare svolgimento della partita, in programma alle 18:45 di stasera. A riferirlo è il portale on line del Corriere dello Sport.

L’allerta meteo in corso ha portato le autorità locali e l’UEFA a convocare un summit questa mattina alle 10:30, con la partecipazione dei club e delle istituzioni competenti. Oltre al rischio di rinvio della gara contro il Bodo Glimt, l’incertezza potrebbe coinvolgere anche il derby di Roma, previsto per domenica 13 aprile alle 20:45.

Se la sfida in Norvegia dovesse essere spostata, potrebbe esserci la necessità di riprogrammare anche la partita di Serie A. Ipotesi al momento molto complicata. Nelle prossime ore sarà annunciata la decisione ufficiale.

Fonte: Corrieredellosport.it