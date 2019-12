Calciomercato Roma, Mertens e Vinicius nel mirino dei giallorossi

ULTIME AS ROMA – Il contratto in scadenza a giugno 2020 ed un ruolo all’interno della rosa che sembra non essere più quello del calciatore inamovibile: dopo 7 anni trascorsi al Napoli Dries Mertens potrebbe decidere di andar via.

In prima linea per accaparrarsi l’attaccante belga, scrive oggi “Il Mattino” ci sarebbe l’Arsenal, ma anche Inter, Juventus e Roma sarebbero interessate al giocatore. Nelle ultime ore, poi, anche la Lazio si sarebbe iscritta alla lista delle pretendenti per Mertens, seppur in netto svantaggio rispetto alle altre concorrenti.

Ma dalla Spagna parlano di un interesse della Roma anche per Vinicius, arrivato al Real Madrid come futuro craque del calcio mondiale e il cui futuro sembra ora incerto. Dopo l’esclusione dal ‘clasico’, il brasiliano classe 2000 sembra essersi convinto a lasciare le merengues.

Per lui c’è già la fila in Premier, con 5 squadre pronte a lottare per averlo: dal Manchester United al Chelsea, passando per Wolverhampton, Tottenham ed Arsenal. In più c’è il Psg mentre in Italia vengono segnalate la Roma e l’Inter come squadre interessate ad entrare in trattativa col Real.

Fonti: Il Mattino / El Desmarque