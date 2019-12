“ON AIR!” – AUSTINI: “Pallotta non vorrebbe cedere, forse si sta ingelosendo”, GALOPEIRA: “Non capisco a che gioco sta giocando, c’è la Roma di mezzo”, CORSI: “Friedkin pressa Jim? Gli stanno facendo più male loro ora di noi in dieci anni”

RADIO ROMANE, IL VIAGGIO NELL’ETERE – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Ryan Friedkin è quello che si occuperebbe della Roma, è normale che sia quello più impaziente. Ma la trattativa è bloccata, Pallotta non ha accettato l’offerta facendo irritare la controparte. Pallotta non vorrebbe vendere, ma i suoi soci vogliono cedere… Possibile che si stia ingelosendo? E’ chiaro che lascerebbe un’opera a metà… In questo momento non si chiude perchè manca l’ok allo stadio, Friedkin ha fretta di chiudere il deal per sistemare i conti… Anche chi ha preceduto Pallotta c’ha messo tre trattative per vendere…questo per far capire che non è mai facile cedere la Roma… Per Pallotta il guadagno è talmente minimo che non lo convince a togliersi sta gelosia… Per il bene della Roma sarebbe meglio se i due signori si accordassero…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “La Roma non andrà a Firenze a fare una passeggiata, ma sinceramente, a queste condizioni, se non vincesse metterei questa partita tra quelle che andavano vinte. La Fiorentina ha giovani volenterosi, qualcuno molto bravo, ma la Roma concentrata come contro l’Inter…sinceramente non vedo altri risultati che non siano la vittoria… Pallotta mi sembra scoglionato, se non vuole cedere la Roma è perchè non vuole cedere il giocattolo?… Non capisco che gioco è il suo, c’è la Roma di mezzo… Per carità la Roma è la sua, ma se sei scontento, allora vendi…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “La Fiorentina dietro balla la rumba, sono un disastro, non hanno assolutamente fase difensiva…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Un giornale scrive: “Friedkin pressa: “Tocca a Pallotta“…Friedkin vuole mettere tanti soldi nella Roma, non gli interessa lo stadio ma la Roma calcio, e Pallotta glielo impedisce perchè vuole un sacco di soldi…così scrive questo giornale…insomma, si sono già comprati l’amico Fritz e ora danno dietro al povero Pallotta…gli stanno a fare più male loro in questo momento che noi in dieci anni…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Smalling ti da una garanzia anche per Mancini…loro hanno ragazzini che si buttano dentro, sono fastidiosi…meglio mettere uno come lui, che non si fa problemi a buttare la palla in tribuna. Zaniolo secondo me è avanti rispetto a Chiesa, molto avanti. Lui ha fatto più gol di Chiesa pur non essendo un attaccante, ha due anni di meno, ed è un giocatore completo. E’ un giocatore di una presenza incredibile, e sai cosa significa abbinare la tecnica al fisico…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Florenzi riabilitato da Fonseca? Sembra di sì, Florenzi sta capendo che non ha davanti grandi giocatori. Io che ci fosse stato qualcosa di non solo tecnico con Fonseca ce l’ho sempre avuto: non so se hanno litigato, se si sono menati o c’è stata una risposta sbagliata… Ma qualcosa penso ci sia stato. Secondo me per Florenzi scegliere di andare via dalla Roma adesso è un salto nel vuoto… 40 milioni la valutazione per Kulusevski? Secondo me sì, è un giocatore che potenzialmente può arrivare a valerne 60 o 70…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Smalling in campo? Non abbiamo certezze, ma se sta bene lo metterà a prescindere dall’assenza di Chiesa. Pastore out da più di un mese? Visto lo stato di forma di Pellegrini non è un problema per nessuno in questo momento… La Roma sperava di aver voltato pagina con lui e invece si sta tornando alle oscure pagine di qualche tempo fa… Mi preoccupa molto la situazione di Kluivert. Non mi piace la smorfia che fa Fonseca quando parla di lui ultimamente. Aggettivo per la Roma di quest’anno? E’ stato un anno di alti e bassi tremendi…è stato un anno tormentato, come direbbe Verdone…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Ho visto Montella sereno, ma senza Ribery e Chiesa la Fiorentina è una macchina senza motore. Resta comunque una partita difficile ma non impossibile: se la Roma farà il suo porterà a casa la vittoria… Un pari a Firenze non andrebbe bene ai romanisti? Questo perchè ora c’è questa corsa sulla Lazio, c’è la storia della rivalità cittadina di mezzo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Stasera è una partita diversa rispetto a quella con l’Inter, lì la Fiorentina non aveva niente da perdere. Stasera invece è la partita della svolta: se Montella vince, resta fino a giugno, viceversa rischierebbe…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Pareggiare a Firenze non sarebbe mica un dramma… Giocare a Firenze è durussima sempre, la Roma deve stare attenta a non concedere contropiedi… Per me l’assenza più pesante è quella di Kluivert perché in trasferta è importantissimo per il gioco della Roma. Fondamentale il recupero di Smalling che, con Mancini, sono l’ideale per affrontare Vlahovic o Boateng. La partita si giocherà a centrocampo…”

Franco Melli (Radio Radio): “É una partita difficile perché mi rifiuto di pensare che dopo il pareggio con l’Inter la Fiorentina torni a perdere. La Roma, se vuole vincere, deve essere migliore di quella contro Spal…”

