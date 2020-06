Calciomercato Roma, mezza Europa su Mancini. Anche il Bayern chiede informazioni

ULTIME NEWS AS ROMA – Tutti pazzi per Gianluca Mancini. Stando a quanto riferisce in questi minuti il portale Gazzetta.it (C. Zucchelli), sul difensore centrale giallorosso stanno prendendo informazioni i principali club italiani (Juventus e Inter), ma anche europei.

Il difensore azzurro infatti ha attirato su di sé l’interesse di mezza Premier League, e nelle ultime settimane anche il Bayern Monaco ha chiesto informazioni, facendo alcuni sondaggi con il club giallorosso.

Per la Roma però Mancini non è sul mercato, almeno fino al prossimo anno. Con Smalling, Fazio e Jesus in bilico, e vista la giovane età di Cetin e Ibanez, il centrale ex Atalanta viene considerato uno degli intoccabili per questa sessione di calciomercato.

Fonte: Gazzetta.it