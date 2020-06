PEROTTI: “Roma-Siviglia come una finale. Sfida tra due squadre dello stesso livello”

AS ROMA NEWS – Diego Perotti è intervenuto ai microfoni della radio del Siviglia parlando della sfida contro gli andalusi che andrò in scena i primi di agosto in Europa League.

Questo il pensiero dell’attaccante giallorosso: “Potrebbe essere tranquillamente la finale del torneo. Sarà difficile per noi, anche se in questi due mesi siamo stati in grado di studiarli meglio per trovare i loro punti deboli. Sarà una partita equilibrata, con due squadre allo stesso livello“.

L’esterno argentino ha parlato anche della possibilità di tornare al Sanchez Pizjuan (nel caso in cui si giocasse andata e ritorno): “Sarà diverso, spero di tornare in città e vedere la gente. Lì sono diventa adulto e ho un bel ricordo. È piuttosto strano vederlo vuoto e per noi può rappresentare un piccolo vantaggio perché so quanto i tifosi del Siviglia spingano la squadra. Anche se siamo entusiasti di giocare ed entrambi vogliamo vincere, sembrerà sempre un’amichevole o una sessione di allenamento o qualsiasi altra cosa, perché non è normale vedere un campo vuoto in una partita del genere, anche se dobbiamo dare il massimo e fare del nostro meglio. Sappiamo che il calcio è molto importante per le persone e forse può dar loro gioia in un momento come questo”.