Calciomercato Roma, nessun contatto con l’Inter per Pisilli: il centrocampista è incedibile

Niccolò Pisilli non è un obiettivo dell’Inter. Nonostante le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, tra il club nerazzurro e la Roma non ci sono mai stati contatti per il centrocampista giallorosso. A fare chiarezza sulla situazione è stato il giornalista Matteo Moretto, che ha rivelato: “L’Inter e la Roma ad oggi non hanno mai parlato di Pisilli“.
Il classe 2004 ha ricevuto diverse manifestazioni d’interesse, tra cui una proposta del Como, ma sia la società giallorossa sia Gian Piero Gasperini lo considerano un elemento fondamentale del progetto tecnico. Il tecnico, infatti, avrebbe chiesto espressamente di toglierlo dal mercato, ritenendolo uno degli elementi da cui ripartire nella nuova stagione.
Pisilli sarà regolarmente a disposizione per il ritiro a partire dal 13 luglio e si prepara a ricoprire un ruolo centrale nella Roma del futuro. La sua permanenza assume inoltre un’importanza strategica anche in ottica liste UEFA, che richiedono la presenza di calciatori cresciuti nel vivaio del club.
Tutti gli indizi portano quindi verso la sua permanenza nella Capitale, con l’obiettivo di essere protagonista anche nel ritorno della Roma in Champions League.
100 milioni di plusvalenza società con l’ acqua alla gola terrorismo mediatico, Inter pronta ad approfittarne per prendere mezza Roma con due soldi, tutto questo è partito principalmente da organi di stampa romana, quelli che dovrebbero voler bene alla Roma e proteggerla
ma guarda un po ‘ l’interesse a chi lo si attribuisce sempre , forse all’ inter , che non hanno un euro , visto che propongono sempre le loro condizioni mortificanti ( con i loro compari della carta stracciata) e puntualmente non prendono mai nessuno , vedi Lookman ,Palestra e i calciatori secondo loro della succursale giallorossa. Fanno veramente ridere per usare un Eufemismo
Quest’ anno vi siete superati avete messo tutti i giocatori in vendita destabilizzando l’ ambiente, creando psicosi, allarmismi, mettendo zizzania, facendo deridere la Roma e i suoi tifosi, peggio della stampa del nord, molti dovrebbero vergognarsi perché sono finti tifosi romanisti, molti dovrebbero avere la decenza di dedicarsi ad altre squadre quelle per cui sono veramente tifosi
Pisilli non si tocca. Grande potenziale, nazionale e club-trained è inutile aggiungere altro.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.