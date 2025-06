Calciomercato Roma, nuova offerta dei giallorossi a Svilar: parti più vicine

La Roma non vuole perdere Mile Svilar. Nonostante le sirene del Milan e le tentazioni della Premier League, il portiere belga sembra oggi più vicino a una permanenza nella Capitale. Lo scrive il giornalista Marco Juric de La Repubblica, che parla di un riavvicinamento tra le parti dopo settimane di tensione e distanza.

Il club giallorosso ha deciso di rilanciare, alzando l’offerta per il rinnovo del contratto. Un segnale chiaro, che conferma la volontà di blindare uno dei protagonisti dell’ultima stagione. Manca ancora l’accordo definitivo, ma si è tornati a trattare concretamente.

Fondamentale in questa fase si sta rivelando il lavoro di Claudio Ranieri. Il senior advisor della Roma ha preso in mano il dossier in prima persona, lavorando per ricucire lo strappo tra la società e l’entourage del giocatore. Un ruolo silenzioso ma centrale, che potrebbe presto portare alla tanto attesa fumata bianca.

