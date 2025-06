FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 9 giugno 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:30 – Pisa-Roma, la partita potrebbe giocarsi a Cagliari

Un tour de force allestito dal Comune per garantire che il Pisa possa giocare la prima partita in casa all’Arena Garibaldi (contro la Roma il 30 o 31 agosto). […] Operai al lavoro per scongiurare che la prima casalinga venga giocata a Cagliari, scelto come stadio di riserva. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:05 – Konè vuole restare: “Carico per la nuova stagione”

Manu Koné è diventato un pilastro della nazionale francese anche grazie alla stagione vissuta in giallorosso. Pagato 18 milioni la scorsa estate, oggi vale tre volte tanto. La Roma non ha la minima intenzione di farne a meno, anche perché il francese è il prototipo del centrocampista di Gasperini. In Premier e Bundesliga c’è la fila per chiedere informazioni alla Roma sul giocatore, ma lui taglia corto e sui social scrive: “Sono carico per la nuova stagione” (Corriere dello Sport)

Ore 9:15 – La Repubblica: “Striscione contro Friedkin e Gasp”

Da pochi giorni Gian Piero Gasperini è diventato ufficialmente il nuovo allenatore della Roma, ma una parte di tifosi non sembra aver apprezzato la scelta di Claudio Ranieri e dei Friedkin. Sabato notte è apparso uno striscione in città non firmato: “Un comunicato non cambia un c***o. Gasperini omo de m***a, Friedkin pupazzo“. (La Repubblica)

Ore 8:30 – Gasperini chiede 5 centrali: la Roma si muove

Gasperini vuole una difesa a tre aggressiva, fatta di anticipo e pressione alta. Alla Roma, però, servono rinforzi: oggi le uniche certezze sono Mancini e Ndicka, ma l’ivoriano è in bilico. Hermoso verso l’addio, da valutare Kumbulla. Il tecnico è abituato a lavorare con almeno cinque centrali e ha già indicato i profili preferiti: Beukema, Lucumi (clausola da 28 mln), Kossounou e Balerdi. La Roma studia le mosse per accontentarlo.

IN AGGIORNAMENTO…