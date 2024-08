Calciomercato Roma, nuove voci su Dybala messo sul mercato: da Trigoria arrivano smentite

AS ROMA NEWS – Nuove voci intorno al presente e futuro di Paulo Dybala, al centro delle speculazioni mediatiche dopo la notizia della nuova e più ricca offerta dell’Arabia coincisa con la panchina di sabato scorso contro l’Everton.

Oggi il portale Calciomercato.it rincara la dose scrivendo che la Roma starebbe spingendo l’argentino verso la cessione, presentandogli lei stessa l’offerta dei sauditi da 100 milioni per quattro anni di contratto, proposta che però non ha convinto l’argentino. Il club capitolino però, rivela il portale dedicato al mercato, non molla e sta cercando nuovi club interessati alla Joya, mettendolo di fatto sul mercato.

Da Trigoria però tali voci non trovano conferme: come ribadito oggi da diversi quotidiani, la Roma ha smentito di aver ricevuto alcuna proposta per Paulo Dybala, nemmeno da club arabi. Il club dunque non avrebbe spinto in alcun modo l’argentino ad accettare questa fantomatica offerta.

Intanto dopo due giorni di riposo, De Rossi e i suoi ragazzi torneranno domani in campo per preparare la sfida di Cagliari: tutti gli occhi saranno puntati, manco a dirlo, su Paulo Dybala e sulla sua titolarità contro i sardi. Il tecnico potrebbe infatti schierarlo dal primo minuto insieme a Soulè e Dovbyk oppure decidere di tenerlo in panchina, una mossa che infiammerebbe di nuovo le voci di mercato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!