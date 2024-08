CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 13 agosto 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:35 – SHOMURODOV IN MLS, TRATTATIVE IN CORSO – Eldor Shomurodov (29) potrebbe proseguire la sua carriera in MLS: trattativa in corso con l’Atlanta United, buone possibilità di riuscita. Lo riferisce Fabrizio Romano su X.

Ore 10:30 – LA ROMA SU TIAGO DJALO – Con l’imminente chiusura dell’operazione Kalulu, la presenza di Tiago Djalò (24) nella rosa della Juventus diventa sempre più in bilico. Il portoghese, arrivato a gennaio dal Lille, non ha trovato spazio e adesso è sul mercato. Sulle sue tracce ci sarebbe la Roma. (Tuttosport)

Ore 10:00 – IL WEST HAM PUNTA ABRAHAM – Il West Ham, dopo aver visto naufragare la trattativa con l’Aston Villa per Duran, vuole investire 25 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro) per Tammy Abraham (26). La Roma attende l’offerta per cominciare a trattare. (Il Romanista)

Ore 9:45 – BOVE PUO’ PARTIRE PER 13 MILIONI – Scende il prezzo di Edoardo Bove (22): se prima la Roma chiedeva 18-20 milioni per il giovane mediano, ora potrebbe accontentarsi di 13 milioni di euro. La Fiorentina è sulle sue tracce da tempo. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – PAREDES NELLA LISTA DEI CEDIBILI – Leandro Paredes (30) è finito nella lista dei cedibili di Ghisolfi, che sta sondando il mercato saudita (e non solo) per trovare una squadra pronta ad acquistare l’argentino. (Corriere dello Sport)

Ore 8:55 – DYBALA IN SOSPESO – Versioni contrastanti sui giornali per quanto riguarda Paulo Dybala (30): per la Gazzetta l’argentino resterà alla Roma, per il Corriere della Sera la trattativa con il fondo Pif sta andando avanti, mentre per il Corriere dello Sport l’esito finale di questa vicenda è ancora incerto.

Ore 8:20 – ASSIGNON, AFFARE IN STALLO – Tutto fermo sul fronte Assignon (24): il Rennes chiede 15 milioni di euro per l’obbligo di riscatto, una cifra giudicata eccessiva dalla Roma. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – GHISOLFI VUOLE CALARE IL TRIS FRANCESE – Loic Badè (24) per la difesa, Boubakary Soumarè (25) per il centrocampo e Lorenz Assignon (24) per la fascia destra: Florent Ghisolfi spera di calare presto questo tris francese, ma prima servono le cessioni. (Corriere dello Sport)

