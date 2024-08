Il Fenerbahce di Mourinho retrocede in Europa League dopo l’1 a 1 con il Lille: potrebbe incrociare la Roma

ALTRE NOTIZIE – Il Fenerbahce di José Mourinho è fuori dalla Champions League: il percorso della squadra turca si ferma al terzo turno di qualificazione della prestigiosa competizione europea.

In serata a Istanbul la formazione del portoghese ha ospitato il Lille nel ritorno del terzo turno preliminare e ha pareggiato 1-1 dopo i tempi supplementari (1-0 d.t.r) ma, in virtù della gara d’andata vinta dai francesi per 2-1, il Lille avanza e i turchi fermano qui il proprio cammino in Champions.

Dunque, José Mourinho retrocede con il suo Fenerbahce in Europa League, stessa competizione che disputerà in stagione anche la Roma. Potrebbe dunque subito incrociarsi il cammino dello Special One con quello della sua ex squadra.

