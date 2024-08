Smalling e Paredes, no all’Arabia ma restano sul mercato. E Cristante…

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Chris Smalling e Leandro Paredes dicono no alle proposte arrivate dall’Arabia Saudita. A raccontarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che però specifica come i due calciatori siano ancora sul mercato e come la Roma non escluda una partenza di entrambi prima del prossimo 31 agosto.

La scorsa settimana, nel ritiro della Roma in Inghilterra, il procuratore di Smalling ha portato una proposta interessante da un club della Saudi League ma il difensore inglese non l’ha accettata. Almeno per ora. Il contratto per un altro anno a cifre molto alte (circa 4 milioni) lo soddisfa e non lo spinge a cambiare continente e cultura.

Stessa cosa è capitata a Leandro Paredes subito dopo la Coppa America: da campione di tutto con la nazionale argentina è stato sondato dalle squadre arabe ma ha detto no al trasferimento dato che a Roma si trova benissimo. Anche il centrocampista argentino va in scadenza nel 2025 (ha un’opzione di rinnovo) e preferisce concludere l’anno prossimo la sua esperienza in Europa prima di tornare in Argentina, al Boca.

Ma nella Roma non esistono incedibili. Non lo è nemmeno Bryan Cristante: Florent Ghisolfi è andato a caccia di estimatori del centrocampista in giro per l’Europa, senza però ricevere proposte particolarmente intriganti. Il giocatore piace a tanti ma guadagna parecchio per le società di medio livello.

La dirigenza romanista terrà acceso il telefono fino a dopo la seconda giornata di campionato contro l’Empoli, con l’intenzione di vendere qualche calciatore per completare l’organico con il terzino destro, l’ala sinistra e magari anche un difensore e un centrocampista.

Fonte: Corriere dello Sport

