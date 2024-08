Roma, con i soldi di Abraham assalto a Badè e Assignon

NOTIZIE AS ROMA CALCIOMERCATO – La Roma aspetta offerte concrete per Tammy Abraham, e nelle ultime ore è spuntato il forte interesse del West Ham per il centravanti giallorosso dopo che i londinesi non sono riusciti a chiudere per il colombiano Duràn.

La richiesta di Ghisolfi è chiara: 25 milioni più 5 di bonus è la proposta giusta per portarsi a casa Abraham. La palla passa al West Ham: qualora dovesse davvero farsi avanti, scrive la Gazzetta dello Sport, a Trigoria entrerebbero i soldi per chiudere altre operazioni. Ad iniziare da Lorenz Assignon, il terzino destro su cu cui Florent Ghisolfi, il responsabile tecnico della Roma, lavora oramai da tempo.

Il Rennes continua a chiedere ufficialmente 15 milioni, ma a 13 è pronto a chiudere. Il giocatore, che ha l’accordo da tempo con i giallorossi, rivendica invece una vecchia promessa fatta dal club a 11 milioni di euro. Più o meno un terzo del potenziale incasso di Abraham al West Ham.

Il resto verrebbe invece dirottato su Loic Badé, il difensore centrale del Siviglia che a Parigi 2024 ha vinto la medaglia d’argento con la Francia. Su di lui è piombato anche lo Stoccarda e ieri dalla Spagna filtrava un’offerta (rifiutata) dei tedeschi da 15 milioni. Il Siviglia ne vuole 20, esattamente l’altra quota parte dell’eventuale cessione di Abraham al West Ham.

Insomma, i conti tornano, anche se poi ci sarebbero delle sfumature da limare. Fermo restando che poi bisognerebbe cercare anche un centravanti di riserva, ma magari il vice Dovbyk potrebbe anche arrivare in prestito.

Fonte: Gazzetta dello Sport

