Calciomercato Roma, Ghisolfi incontra Ramadani: sul tavolo Boga, Chiesa e Pubill

AS ROMA NEWS – Sembra essere particolarmente fitta l’agenda di Lina Souloukou e Florent Ghisolfi in queste ultime ore. Se il Corriere dello Sport ha raccontato oggi di un incontro avvenuto in nottata con l’agente di Dybala, per la Gazzetta dello Sport i due massimi dirigenti giallorossi avrebbero avuto un colloquio con l’agente Fali Ramadani.

Sul tavolo una serie di calciatori assistiti dal noto procuratore sportivo che interessano da vicino la Roma. Ad iniziare da Jeremie Boga. L’ex Sassuolo, ora al Nizza, potrebbe essere il rinforzo giusto per la sinistra chiesto a gran voce da Daniele De Rossi.

Esterno rapido e in grado di saltare l’uomo, l’attaccante ivoriano, 27 anni, ha realizzato 6 gol e altrettanti assist nel suo primo anno in Ligue 1. Acquistato dall’Atalanta per circa 17 milioni di euro appena un anno fa, il Nizza punta a ottenere almeno quella cifra per rivenderlo.

Ma i dirigenti giallorossi potrebbero aver chiesto informazioni anche sulle attuali situazioni di Federico Chiesa, sempre ai margini della Juventus e ancora senza una squadra pronta ad acquistarlo, e Marc Pubill, terzino destro spagnolo sedotto e abbandonato sul più bello dall’Atalanta.

Fonte: Gazzetta dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!