Dybala-Roma alla resa dei conti: l’agente incontra il club, presenti gli emissari dell’Al-Qadsiah

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – A stravolgere la calda, ma apparentemente tranquilla e piuttosto lineare, estate di calciomercato romanista ci pensa il caso Dybala. Le voci (contrastanti) si rincorrono, tra sirene arabe e una Roma che non si opporrebbe all’eventuale partenza dell’argentino.

Secondo La Repubblica, la Joya è un lusso che il club non può più permettersi in tempo di spending review: se l’argentino dovesse giocare 16 partite, scatterebbe automatico il rinnovo fino al 2026, con il costo a bilancio che finirebbe per raddoppiare a oltre 30 milioni di euro. Tanti, troppi per un 31enne.

Ieri, racconta il Corriere dello Sport, l’agente Carlos Novel è sbarcato in città e nella serata di ieri ha incontrato lo stato maggiore della Roma, con Lina Souloukou e Florent Ghisolfi pronti a riceverlo per chiarire i rispettivi punti di vista. La riunione è avvenuta ieri sera al primo piano della terrazza dell’Hotel de Russie, a due passi da Piazza del Popolo.

Al tavolo erano seduti anche gli emissari del club saudita interessato a Dybala, l’Al-Qadsiah. Il meeting dimostra che la Roma non ha affatto chiuso le porte alla cessione del talento più decisivo della squadra, anche a pochi giorni dall’inizio del campionato, dopo aver riscontrato delle difficoltà a piazzare altri elementi dello spogliatoio. Ma sulle cifre le versioni divergono non di poco. E sulla responsabilità della scelta esiste un’evidente distanza di narrazione tra la società e il giocatore.

Dalla Roma la versione che filtra è questa: Dybala punta a strappare un contratto enorme dagli arabi per poi portare a Trigoria un’offerta concreta, che sarebbe vicina allo zero per il cartellino. Paulo invece assicura di non avere alcuna intenzione di lasciare la Roma per la Saudi League: se avesse optato per i tantissimi soldi arabi, avrebbe accettato le offerte che gli erano arrivate quando la clausola rescissoria (scaduta a luglio) era ancora valida. Sarebbe andato via – semmai – se lo avesse chiamato una grande squadra europea decisa a puntare su di lui.

La cena in un albergo a cinque stelle, andata avanti fin dopo la mezzanotte, sarà servita a chiarire le rispettive posizioni. Da oggi nulla sarà come prima: siamo alla resa dei conti.

Fonti: La Repubblica / Corriere dello Sport

