Calciomercato Roma, Di Marzio: “Ghisolfi punta Boga. C’è l’ok del giocatore, si cerca l’accordo col Nizza”

AS ROMA NEWS – Confermato da Gianluca Di Marzio l’interesse della Roma per Jeremie Boga, 27 anni, attaccante ex Sassuolo e Atalanta, ora al Nizza.

Stando a quanto racconta il giornalista di Sky Sport, nella giornata di oggi c’è stato un contatto con l’agente, Fali Ramadani, per capire la fattibilità dell’operazione.

Ghisolfi ha incassato il gradimento del calciatore, che dunque lascerebbe volentieri la Francia per fare ritorno in Italia e vestire di giallorosso. Ora però il ds proverà a trovare un accordo con il Nizza, che ha acquistato Boga dall’Atalanta appena lo scorso anno.

Nell’ultima stagione, l’ivoriano ha totalizzato 6 gol e 6 assist in 28 presenze in Ligue 1. In Serie A invece sono 20 le reti e 15 gli assist in 136 presenze tra Sassuolo e Atalanta.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

