Calciomercato Roma, nuove voci sul ritorno in Premier di Abraham: il Chelsea pronto allo scambio con Lukaku

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tammy Abraham potrebbe lasciare la Roma e tornare in Premier League la prossima stagione. Secondo altri rumors di mercato provenienti dall’Inghilterra, con l’addio di Mourinho a fine stagione verrà inaugurata una nuova era che non prevederà Abraham.

Una delle ipotesi è uno scambio col Chelsea, proprietaria del cartellino di Lukaku che la Roma vorrebbe trattenere nella prossima stagione dopo l’attuale in prestito. Non solo i “blues”, però, perché anche Brentford e Aston Villa avrebbero nel mirino l’attaccante della Roma.

I primi avrebbero individuato in Abraham il possibile sostituto di Ivan Toney (diretto all’Arsenal), mentre la squadra allenata da Emery, che ha in rosa anche Zaniolo, pensa a lui come erede di Ollie Watkins. Il tecnico spagnolo sarebbe un grande estimatore di Abraham che, secondo quanto riportato, avrebbe una valutazione di 45 milioni di sterline, pari a circa 51 milioni di euro.

Fonte: teamtalk.com