Calciomercato Roma, nuovi contatti con il Flamengo per Wesley: da chiarire il coinvolgimento dell’Everton

La Roma accelera per Wesley. Nelle ultime ore sono ripresi i contatti con il Flamengo per cercare di trovare un’intesa definitiva per il terzino brasiliano classe 2003, considerato la prima scelta di Gian Piero Gasperini per la corsia destra.

I giallorossi vogliono accontentare il tecnico. Il Flamengo parte da una valutazione importante, ma la Roma spera di poter trovare la quadra e continua a spingere.

Resta sullo sfondo anche il possibile inserimento dell’Everton: al momento non è certo il coinvolgimento del club inglese nell’affare, e si capirà solo più avanti. Wesley resta dunque in cima alla lista dei desideri di Gasperini, che ne apprezza la spinta, l’aggressività e il potenziale fisico.

