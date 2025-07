Calciomercato Roma, Shomurodov al Basaksehir in prestito con obbligo di riscatto condizionato: affare alle fasi finali, si attende l’ok dei giallorossi

Giornata di mercato movimentata in casa Roma. Il club giallorosso è molto attivo sia in entrata sia in uscita e nelle prossime ore potrebbe finalizzare un’ulteriore cessione.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Eldor Shomurodov è a un passo dall’Istanbul Basaksehir: la trattativa è alle fasi finali e l’attaccante uzbeko è pronto a lasciare la Capitale in prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Il calciatore ha già dato il suo ok al trasferimento e ora si attende la risposta definitiva della Roma.

Fonte: gianlucadimarzio.com