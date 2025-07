CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 3 luglio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 11:15 – Wesley, rifiutata una prima offerta dell’Everton

Un alleato della Roma per arrivare a Wesley (21) è l’Everton, altro club dei Friedkin: l’idea che prende quota è quella che vede il club inglese comprare il terzino del Flamengo, per poi girarlo in prestito alla Roma. L’affare, però, non è semplice: la prima offerta dell’Everton è stata rispedita al mittente. (S1Live)

Ore 10:30 – Massara prende informazioni per Haraldsson

Massara recentemente si è informato per Hákon Arnar Haraldsson (22), trequartista islandese classe 2003 del Lille, ma il costo si aggira intorno ai 20 milioni. (Il Messaggero)

Ore 9:40 – Kessié più lontano, sale Konè

Tra i nomi per sostituire Paredes c’è quello di Ismael Koné (23) del Marsiglia, tenuto in considerazione da Massara più per la fine del mercato che per adesso, qualora la trattativa possa diventare vantaggiosa. Resta sullo sfondo anche Kessié (28), proposto ai giallorossi che non sembrano intenzionati ad affondare anche per una questione di costi. (Il Tempo)

Ore 9:00 – Il Milan pronto allo scambio Gimenez-Dovbyk

Nelle ultime ore è emerso l’apprezzamento di Allegri per Artem Dovbyk (27) e lo vorrebbe al Milan cedendo ai giallorossi Santiago Gimenez (24): entrambi sono valutati circa 30 milioni. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – Shomurodov-Basaksehir, la Roma chiede 10 milioni

Tempo dei saluti pure per Eldor Shomurodov (29): l’uzbeko, sedotto e abbandonato da Cremonese e Rennes, ha deciso di accettare l’offerta del Basaksehir. La palla passa ora al club turco, che dovrà accontentare la richiesta della Roma di 10 milioni. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…