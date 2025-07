Roma, Krstovic si candida: segnali social, ma il Lecce chiede 35 milioni

Nikola Krstovic si candida apertamente per la nuova Roma di Gasperini. L’attaccante montenegrino del Lecce è uno dei profili valutati da Trigoria per rinforzare il reparto offensivo, in piena fase di ricostruzione dopo le cessioni di Tammy Abraham al Besiktas e di Eldor Shomurodov, ormai a un passo dal Basaksehir (prestito oneroso da 3 milioni con obbligo di riscatto fissato a 3 più uno di bonus).

Il nome di Krstovic è in orbita Roma da diverse settimane, ma nelle ultime ore si è aggiunto un segnale social che ha acceso l’attenzione: l’attaccante ha pubblicato una storia in cui si allena indossando una maglia d’allenamento della Roma, precisamente quella da portiere. Un dettaglio curioso, che in molti hanno letto come un indizio di mercato.

Gian Piero Gasperini apprezza molto il giocatore, soprattutto per la capacità di attaccare la profondità e per la forza fisica, caratteristiche ideali per il gioco verticale e intenso dell’allenatore. Tuttavia, c’è un ostacolo rilevante: la valutazione del Lecce, che parte da una richiesta di almeno 35 milioni di euro. Una cifra considerata eccessiva in questo momento, soprattutto se confrontata con quella di Georges Mikautadze, altro profilo in corsa che il Lione valuta 18 milioni.

Secondo Leggo e il Corriere della Sera, la Roma sta valutando la possibilità di abbassare il costo dell’operazione Krstovic inserendo contropartite tecniche: piacciono molto al ds salentino Corvino i giovani Cherubini e Romano, nomi che potrebbero sbloccare l’affare o quanto meno creare un canale preferenziale tra i due club.

Nonostante le avance dalla Premier League – in particolare dal Leeds, che secondo Il Tempo era arrivato a offrire 23 milioni – il giocatore ha preso tempo. Vuole restare in Serie A e gradirebbe fortemente un trasferimento in un club di prima fascia come la Roma. Un dettaglio che può fare la differenza.

Massara continua a lavorare in parallelo su più nomi per l’attacco: Mikautadze è oggi in pole, anche per la volontà del georgiano e per la trattativa già ben avviata con il Lione. Ma Krstovic resta sullo sfondo, pronto a prendersi una maglia in giallorosso. Magari partendo proprio da quella da portiere.

