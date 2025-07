Calciomercato Roma, Sartori: “Lucumì? La clausola scade il 10 luglio, dall’11 avremo le idee più chiare”

Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, ha rilasciato un’intervista all’emittente televisiva “ETV RETE 7” nel corso della trasmissione ‘Il pallone nel 7’ e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sul futuro di Jhon Lucumi.

Il difensore centrale dei felsinei è l’obiettivo principale della Roma per rinforzare il reparto arretrato, ma la richiesta del Bologna resta elevata. Ecco le parole di Sartori: “Offerte choc non ce ne sono state. Abbiamo ricevuto delle proposte, ma se non le abbiamo accettate significa che non lo sono.

Rimanere così? Non posso dirlo, dobbiamo valutare tutto quello che offre il mercato e sicuramente dobbiamo valutare anche fino al 10 luglio la clausola di Lucumi. Dall’11 luglio avremo anche le idee più chiare su di lui. Non mi sento di dire che rimarremo così, dato che se arriva l’offerta adeguata è giusto che il Bologna venda“.