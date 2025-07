Massara porta Mikautadze, offerta da 18 milioni

Georges Mikautadze è l’obiettivo numero uno per il nuovo reparto avanzato della Roma. L’attaccante georgiano classe 2000 è in uscita dal Lione, club retrocesso e alle prese con seri problemi finanziari, e i giallorossi stanno lavorando per chiudere un’operazione che ha l’approvazione piena di Gasperini.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Mikautadze è l’obiettivo numero uno del tecnico: lo apprezza per la freddezza sotto porta, l’intelligenza tattica e l’adattabilità al suo sistema. Non a caso, l’ex attaccante del Metz viene descritto come un potenziale “nuovo Kvaratskhelia”, non solo per la nazionalità e il legame personale con il fantasista del Napoli, ma anche per il profilo tecnico e il potenziale esplosivo. Il giocatore gradisce fortemente la destinazione e il suo ingaggio da 1,8 milioni netti rientra nei nuovi parametri salariale della Roma.

La trattativa con il Lione, racconta la Gazzetta, è in fase avanzata: il club francese parte da una richiesta di 18 milioni di euro, mentre la Roma vorrebbe abbassare leggermente la parte fissa e compensare con bonus. Il Corriere della Sera e Il Tempo confermano l’interesse dei giallorossi, aggiungendo che Mikautadze è stato seguito da tempo e che la sua partenza dal Lione è considerata “quasi scontata”, proprio per la situazione del club.

Tuttavia, c’è un concorrente da tenere d’occhio: il Sunderland, oggi diretto da Florent Ghisolfi (ex ds del Nizza), ha mostrato interesse concreto, ma la volontà del giocatore di restare ad alti livelli e il pressing della Roma potrebbero fare la differenza. Da Leggo arriva inoltre un retroscena che rafforza l’idea: Mikautadze è un vecchio pallino del ds Massara, che aveva provato a portarlo al Milan già quando l’attaccante giocava in Ligue 2.

L’arrivo del georgiano a Trigoria avrebbe un impatto strategico immediato: con Abraham al Besiktas e Shomurodov a un passo dal Basaksehir (prestito da 3 milioni con obbligo di riscatto a 3 più 1 di bonus), il reparto offensivo è stato rivoluzionato. A oggi, Mikautadze ha superato Krstovic del Lecce nella griglia dei preferiti, anche a causa della valutazione da 35 milioni fatta dal club salentino.

La Roma punta a chiudere nei prossimi giorni: Gasperini ha chiesto di avere i volti nuovi già per il raduno del 13 luglio. E Mikautadze è il primo nome sulla lista per l’attacco della nuova Roma.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Leggo