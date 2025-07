O’Riley rompe col Brighton e aspetta la Roma. Ma ora spunta Kocku

Tra le stanze di Trigoria, dove si disegnano le linee del nuovo progetto targato Gasperini, c’è una convinzione che cresce giorno dopo giorno: la Roma ha bisogno di un altro centrocampista. E non uno qualsiasi. Il lavoro meticoloso del ds Massara si sta concentrando su due profili ben precisi, entrambi già attenzionati in passato, entrambi con le caratteristiche giuste per integrarsi nel gioco “a tutto campo” del tecnico di Grugliasco.

Il primo nome è ormai noto: Matt O’Riley, centrocampista danese classe 2000, in rotta con il Brighton. Il suo profilo piace da tempo alla Roma, e ora la valutazione da circa 25 milioni rende l’operazione meno proibitiva. O’Riley ha dato apertura alla destinazione, segno che i margini per trattare ci sono eccome.

Ma occhio anche al ritorno di fiamma per Orkun Kökçü, regista turco del Benfica, seguito già ai tempi in cui brillava nel Feyenoord. Il suo desiderio di cambiare aria ha riacceso i radar giallorossi: il giocatore cerca una nuova sfida, e la Serie A potrebbe essere la destinazione giusta per rilanciarsi dopo un’annata con poche luci in Portogallo. In questo caso però servirebbe un investimento importante, dato che il suo cartellino è valutato almeno 30 milioni.

La Roma osserva, sonda e valuta. Con Gasperini in panchina servono giocatori dinamici, intelligenti tatticamente e capaci di fare entrambe le fasi. O’Riley e Kökçü rispondono entrambi a questo identikit.

Fonti: Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport