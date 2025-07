Ecco Wesley, primo colpo per Gasp

La Roma fa sul serio per Wesley. L’esterno destro del Flamengo è il primo nome sulla lista di Gian Piero Gasperini per rinforzare le corsie, e il club giallorosso è al lavoro per trovare la formula giusta. I contatti con il club brasiliano sono costanti, ma la valutazione da 30 milioni fatta dal Flamengo rappresenta ancora uno scoglio. Ecco perché prende sempre più quota una soluzione creativa che coinvolge l’Everton, altra squadra della galassia Friedkin.

L’operazione prevederebbe un acquisto diretto da parte del club inglese, che poi girerebbe Wesley alla Roma in prestito oneroso biennale, con un obbligo di riscatto condizionato. Un’idea che piace anche all’entourage del giocatore, interessato a una vetrina europea e a una maglia da titolare in un club competitivo. L’esterno brasiliano classe 2003, infatti, è considerato da Gasperini il profilo ideale per interpretare il ruolo di esterno a destra, grazie alle sue doti atletiche, alla spinta e al potenziale ancora tutto da sviluppare.

Il Mondiale per Club disputato dal Flamengo non ha acceso le aste sperate, e questo potrebbe favorire un abbassamento delle pretese economiche oppure spingere i carioca ad accettare soluzioni alternative. Massara, dal canto suo, ha comunque avviato una trattativa autonoma con l’obiettivo di abbassare il prezzo, ma non si esclude che alla fine possa davvero chiudersi l’operazione a tre tra Roma, Everton e Flamengo.

L’Everton ha già speso 35 milioni per Barry del Villarreal e non ha vincoli con la UEFA in questa stagione. Ma qualora dovesse rientrare in Europa il prossimo anno, ricevere 25-30 milioni dalla Roma per Wesley rappresenterebbe un colpo anche sul piano contabile: una plusvalenza immediata da utilizzare nei futuri bilanci sotto regime UEFA. Un incastro che farebbe comodo a tutti, soprattutto ai Friedkin.

Ora l’obiettivo è chiudere l’affare prima dell’inizio del ritiro giallorosso. Gasperini ha fretta di iniziare il lavoro con la sua nuova squadra, e Wesley è una delle pedine che più desidera avere subito a disposizione.

Fonti: Il Tempo / Corriere dello Sport / Corriere della Sera