“ON AIR!” – PIACENTINI: “Wesley via Everton? Acqua fresca rispetto agli altri”, ORSI: “La Roma non diventerà la succursale degli inglesi”, TORRI: “Mikautadze? Gasp preferirebbe Kristovic”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air

David Rossi (Rete Sport): “Questa strada dell’affare Wesley via Everton sembra sia davvero percorribile. Tutti i giornali oggi si sono affrettati a scrivere che si può fare. Il problema non è regolamentare, è una cosa lecita. Detto ciò, quando la Juve faceva prendere Mutu al Livorno per aggirare la regola sugli extracomunitari non è che dicevamo “wow, che fichi che sono”…se ora noi cerchiamo escamotage simili non è che diventiamo angioletti. L’Everton in realtà, oltre alla plusvalenza, avrebbe anche una percentuale sulla futura rivendita, quindi il disturbo viene pagato…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Wesley via Everton? Ma sarà peggio andare a prendere Rovella a 18 milioni il giorno dopo che gli scade il contratto, o no? Sarà peggio valutare 60 milioni due giovani da mandare in Inghilterra per andare a prendere Douglas Luiz, o no? Sarà peggio intestare il centro sportivo Suning dietro sponsorizzazioni da 100 milioni, o no? In questo contesto, questa sembra acqua fresca. Noi abbiamo la capacità di diventare ridicoli esagerando addirittura in cose che non hanno nemmeno ancora commesso… Ieri da Trigoria confermavano l’interesse per Mikautadze…”

Attilio Malena (Rete Sport): “Krstovic non ha mai aperto al Leeds, e la Roma può giocare su questo tavolo, il nome che emerge con più forza è quello del montenegrino in attesa di capire cosa succederebbe con Dovbyk nel caso di arrivo di un’offerta. Mikautadze piace tanto a Ranieri, e la Roma sta giocando su due tavoli. A centrocampo mi risulta che la Roma sia su Frendrup, c’è anche Kessie, non c’è solo O’Riley. Ma Frendrup può salire in pole nonostante la valutazione da 20 milioni…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “La Roma farà due attaccanti dopo aver venduto anche Shomurodov, arriveranno una punta e un simil Lookman. Io penso che Mikautadze possa essere l’attaccante che fa sia la prima che la seconda punta. Krstovic che si allena con la maglia della Roma? Se davvero ci fosse una trattativa in corso, non avrebbe fatto una mossa intelligentissima. Fra l’altro il suo intermediario è una persona molto vicina alla Roma, e una sua proposta l’avrà fatta…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Leggo sul Corriere dello Sport il titolo “Roma for Everton“…ma che è? Ma siete scemi completamente…la Roma è una cosa importante, la Roma è la Roma, e voi ci mischiate con l’Everton? L’articolo finisce così: “L’affare conviene a tutti, specialmente a Friedkin”… Krstovic? Non segna tanto, Dovbyk ha fatto più gol. Con lui non compriamo un campione, ma magari sbaglio io. Dobbiamo sperare in Gasperini, questo è il refrain di tutto l’anno…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Mikautadze può giocare centravanti ma anche da seconda punta. Krstovic? Se è il sostituto di Shomurodov è assolutamente un passo avanti, ma se è il sostituto di Dovbyk allora no…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Io spero che Wesley non arrivi in prestito secco dall’Everton, e che ci sia almeno un diritto di riscatto altrimenti è un’operazione a perdere. Ora i club brasiliani sono molto più ricchi rispetto a 10 anni fa, questo rende tutto più complicato e oneroso per chi vuole comprare in quei club. Mikautadze? E’ un nome nella lista, anche se secondo me Gasperini pensa più a Krstovic che al georgiano…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non conosco Wesley, ma se lo vuole Gasperini va accontentato. La Roma deve partire dalle fasce perché l’Atalanta aveva degli esterni fortissimi. Krstovic ha fatto bene e realizzato gol importanti, è un giocatore che può entrare in concorrenza con Dovbyk e come alternativa può funzionare…”

Nando Orsi(Radio Radio): “È giusto che la Roma faccia affari con l’Everton, non credo che i giallorossi diventeranno una succursale della squadra inglese. Krstovic non può essere il titolare della Roma, ma è un giocatore che a me piace. È un calciatore giovane e l’investimento su di lui lo farei…”

Redazione Giallorossi.net