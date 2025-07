Calciomercato Roma, la fila è lunga per Mikautadze: giallorossi in pressing, ma lo vuole anche Mourinho

Il futuro di Georges Mikautadze è ancora in bilico e il centravanti georgiano ha attirato l’interesse di mezza Europa. In attesa di conoscere l’esito del ricorso del Lione (il 10 luglio ci sarà la decisione definitiva), attualmente retrocesso in Ligue 2 a causa dei debiti, l’attaccante è seguito da numerosi club.

Forte il pressing della Roma, ma secondo il portale francese Footmercato.net la società giallorossa non avrebbe ancora presentato alcuna offerta ufficiale al Lione.

Sul jolly offensivo però sembra esserci la fila: anche l’Eintracht Francoforte lo sta prendendo in considerazione in caso di addio di Hugo Ekitike e inoltre rappresenta il piano B del Sunderland di Florent Ghisolfi (l’obiettivo principale è Matthis Abline del Nantes).

.Infine Mikautadze è nel mirino di club arabi e turchi, su tutti Galatasaray e Fenerbahce di José Mourinho, con lo Special One che sta spingendo molto per acquistarlo.

Fonte: Footmercato.net