Calciomercato Roma, offerta dell’Al-Shabab per Spinazzola: 7 milioni alla Roma, 6 al calciatore. Attesa una risposta nelle prossime ore

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La notizia era nell’aria da settimane, ma ora sembra improvvisamente concretizzarsi: un club saudita, e più precisamente l’Al-Shabab, ha presentato un’offerta ufficiale alla Roma per avere Leonardo Spinazzola.

A raccontarlo in questi minuti è il portale Goal.com, che svela anche i dettagli della proposta: ai giallorossi sono stati offerti 7 milioni di euro per il cartellino del calciatore, che è in scadenza di contratto nel 2024.

Al terzino invece offerto un contratto di ben sei milioni di euro a stagione di durata triennale.

Si attende ora una risposta da parte della Roma, ma anche del calciatore stesso che a 30 anni deve decidere se concludere la sua carriera in Arabia Saudita.

Fonte: Goal.com