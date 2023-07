Mourinho, tornano i piedi incrociati: svelate le amichevoli con Latina e Farense (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho torna a sfoggiare gli ormai noti piedi incrociati, stavolta poggiati sopra il tavolo del suo ufficio a Trigoria.

L’allenatore ha infatti appena condiviso su Instagram un video che lo ritrae in questa posa divenuta consueta insieme al suo staff tecnico, al lavoro nel programmare la nuova stagione.

Mostrata anche la lavagnetta con sopra appuntati i nomi delle squadre che la Roma andrà ad affrontare in amichevole: al primo posto c’è l’incontro con la Boreale a cui fa seguito quello con il Latina, anche se la data accanto è illeggibile.

Poi partenza per il Portogallo dove, dopo il Braga (26 luglio), ci sarà la sfida alla Farense, che milita nella Primeira Liga. In mezzo ai due match una terza amichevole, col punto di domanda e quindi ancora da decidere. Poi la già citata partita col Tolosa del 6 agosto in Francia e il ritorno a Roma dove ci sarà la presentazione della squadra.