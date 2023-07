AS ROMA: ufficiale il ritiro in Algarve, il 26 luglio ore 21 amichevole con il Braga

AS ROMA NEWS – La Roma torna in Portogallo: per il terzo anno di fila, i giallorossi svolgeranno una parte della preparazione estiva in Algarve.

L’annuncio ora è ufficiale e compare sul sito del club giallorosso, nel quale viene anche annunciata la prima amichevole in terra portoghese, che prende di fatto il posto di quella in programma originariamente contro il Tottenham.

Gli uomini di José Mourinho, che voleranno ad Albufeira il 22 luglio, scenderanno in campo quattro giorni dopo, il 26, per affrontare il Braga in amichevole.

Calcio di inizio del match contro la formazione lusitana è previsto alle ore 20 locali (le 21 in Italia) all’Estadio Municipal di Albufeira.

