“ON AIR!” – CENTO: “L’assenza di comunicazione può nascondere problemi irrisolti”, NARDO: “Mercato lungo, la Roma deve attendere l’occasione giusta”, ROSSI: “Il futuro sarà contrattazioni in stile NBA”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Il mercato? Si va verso contrattazioni stile NBA, con contratti molto brevi, di uno o due anni, con i calciatori che alla fine dell’accordo o rinnovano o si muovono. Penso che sarà questo il futuro. Più si va avanti e più il prezzo del cartellino perde di significato: in qualsiasi lavoro, se ho un contratto con un’azienda io posso dare la disdetta e andare a lavorare da un’altra parte…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Il fatto che al 10 luglio ti raduni e non sai dove devi andare a fare il ritiro, con chi devi giocare e quando, è una cosa assurda. Alla Roma negli ultimi mesi è accaduto di tutto: gli arbitri, Mourinho sovraesposto, una finale di Europa League rubata, una amministratore delegato che se n’è andato e una che è arrivata, il progetto stadio…Qua non è solo il mercato, il problema è che non parla nessuno. Serve un maggior presidio degli spazi comunicativi, poi le modalità le decide la Roma… L’assenza di comunicazione potrebbe nascondere dei problemi irrisolti, come ad esempio il futuro di Mourinho, e da qui nascono le preoccupazioni…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Il silenzio dei Friedkin? Ma che volete che vi dicano…preferireste che raccontassero ca*zate come fanno tutti gli altri presidenti? Se vi piace così, se volete la guazza… E se tra una settimana venisse annunciato il rinnovo di Mourinho?…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Dominguez non è un nome che mi scalda, da uno a dieci se dovesse arrivare lui sarei contento cinque. Scambio con Solbakken? A oggi mi sembra complicata, penso che il norvegese possa restare, si era parlato dell’interessamento dell’Hoffenheim che però non si è concretizzato. Kristensen lo conosco poco, la Roma avrebbe bisogno di un bel giocatore su quella fascia…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Al momento il mercato di Serie A è ridicolo, perchè noi a livello economico non siamo assolutamente competitivi. La differenza la fanno i nostri allenatori, che sono bravissimi, e abili ds che scoprono talenti a cifre contenute, mentre da altre parti spendono tanti soldi per giocatori modesti, in Inghilterra hanno dei ds che sono dei cialtroni. Spendono e spandono soldi a caso. Noi fortunatamente abbiamo dirigenti bravissimi. Capisco che l’attesa è lunga, il mercato estivo dura tanto, ma la Roma deve sapere attendere l’occasione giusta…”

