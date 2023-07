Boniek: “Scamacca sarebbe un ottimo acquisto, a Roma troverebbe l’ambiente giusto”

NOTIZIE AS ROMA – Zibi Boniek è tornato a parlare di Roma, e soprattutto del possibile arrivo di Gianluca Scamacca come rinforzo per l’attacco di Mourinho. Queste le sue parole: rilasciate a Tag24:

“Scamacca? Non parlo del mercato della Roma e non ci lavoro. Se Scamacca va alla Roma sarebbe un ottimo colpo per la squadra”.

“Se sarebbe meglio Morata? Non devo metterli uno contro gli altri, ma Scamacca è un ottimo giocatore e a Roma potrebbe regalare soddisfazioni trovando l’ambiente giusto e trovarsi a suo agio con la piazza.

Certo se arrivassero sia lui che Morata sarebbe meglio perché aumenterebbero le alternative, ma Scamacca sarebbe un ottimo acquisto”.

Fonte: Tag24