Ibanez, sirene arabe: il brasiliano dice no e blocca ogni trattativa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Roger Ibanez è disposto a lasciare la Roma davanti a una buona offerta, ma non si lascia tentare dai soldi degli arabi.

Il difensore brasiliano, principale indiziato a salutare i compagni di squadra nel corso di questo mercato estivo per permettere al club di fare cassa, è stato avvicinato da un club saudita per capire le sue intenzioni.

Ibanez ha però stoppato sul nascere ogni possibile trattativa tra la Roma e il club saudita, pronto a spendere la cifra richiesta da Pinto (25-30 milioni) per avere il centrale brasiliano.

L’ex difensore dell’Atalanta ha fatto sapere di non essere interessato al trasferimento Arabia Saudita essendo nel pieno della sua maturazione calcistica. Ibanez punta a giocare in Europa e ad alti livelli. Su di lui in passato c’era stato l’interesse di club inglesi e dell’Atletico Madrid.

Fonte: Il Tempo