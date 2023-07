La Roma balla sulle punte

AS ROMA NEWS – Scammacca scende, Morata sale. Il ballo sulle punte prosegue, con Tiago Pinto che per il momento sembra muoversi su due tavoli. Il primo porta all’ex attaccante del Sassuolo, che spinge ormai da tempo per tornare in giallorosso.

Il giocatore piace sia a Tiago Pinto che a Josè Mourinho sia per le sue doti tecniche, espresse ancora solo parzialmente, sia per quelle fisiche: attaccante alto e potente, è il tipo di centravanti che lo Special One ama avere a disposizione. A tutto questo poi aggiungiamo la determinazione di Scamacca nel voler vestire la maglia della Roma, e il gioco è fatto.

C’è però un problema che sembra molto meno facile del previsto da risolvere: la volontà del West Ham a lasciarlo partire in prestito. Il club inglese non ha tutta questa voglia di privarsi del giocatore, sul quale ha investito quasi 40 milioni lo scorso anno, specialmente a titolo temporaneo. Ieri c’è stato un rilancio della Roma, che ha alzato il prezzo per il prestito oneroso, ma la mossa non è bastata a convincere gli inglesi, che per il momento non aprono a questa formula.

Tiago Pinto ha capito che non sarà una trattativa veloce, che potrebbe servire più tempo, ma Mourinho ha fretta di avere un centravanti con cui cominciare la stagione. Ecco perchè la Roma sta tenendo viva la pista Alvaro Morata, il giocatore messo in cima alla lista di Mourinho e che il tecnico, insieme a Dybala, ha già contattato per convincerlo a trasferirsi in giallorosso.

La grande novità del giorno viene svelata oggi dal Corriere dello Sport: è stato infatti fissato un incontro nei prossimi giorni tra Tiago Pinto e l’agente dello spagnolo per capire la fattibilità economica dell’affare anche per quanto riguarda lo stipendio: Morata ha trascorso un solo anno all’Atletico Madrid dopo la parentesi alla Juventus, per cui la Roma non potrà beneficiare del decreto crescita.

Le alternative però non mancano: negli ultimi giorni sono stati offerti al club giallorosso Noah Okafor del Salisburgo, che ha realizzato 10 reti in 32 match, Andre Silva del Lipsia, che ha siglato 9 gol in 44 match, e Taty Castellanos del New York City, nella scorsa stagione in prestito al Girona con cui ha segnato 14 gol in 37 partite.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport