Calciomercato Roma, offerta di 35 milioni in arrivo per Dovbyk: trattativa calda, parti vicine

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si scalda la trattativa che potrebbe portare Artem Dovbyk alla Roma. L’attaccante del Girona è l’obiettivo numero uno per il ruolo di centravanti e in seguito al soprasso sull’Atletico Madrid i giallorossi sono al lavoro per chiudere l’affare.

Da domani la trattativa entrerà nel vivo: stando a quanto riferisce Fabrizio Romano è in arrivo l’offerta dei giallorossi, pronti a mettere 35 milioni, bonus inclusi, sul tavolo.

🚨🟡🔴 AS Roma have first bid ready for Artem Dovbyk, it will be package worth €35m add-ons included.

Negotiations to follow with Girona next week, as expected.

Dovbyk has agreed on five year deal with Roma and it’s now up to the clubs. 🇺🇦 pic.twitter.com/jO0Yl8DgUt

