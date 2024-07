Soulè in arrivo: atteso per oggi lo sbarco nella Capitale

NOTIZIE AS ROMA – Matias Soulè in arrivo. Non c’è un annuncio, non c’è un orario, ma questa mattina tutti i quotidiani in edicola parlano di oggi, domenica 28 luglio, come giorno giusto per lo sbarco nella Capitale.

L’affare con la Juventus è chiuso, l’argentino non ha preso parte all’amichevole che i bianconeri hanno giocato (e perso malamente) contro il Norimberga. Soulè si può considerare virtualmente un nuovo giocatore della Roma, ma ora è il momento delle visite mediche e delle firme.

De Rossi lo aspetta a braccia aperte: l’argentino sarà uno dei nuovi esterni che dovranno portare imprevedibilità, dribbling e qualità all’attacco giallorosso. La Roma, che lo ha pagato 26 milioni più 4 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita del 10%, crede nel suo talento. Convinta che sotto l’ala protettiva di Dybala potrà diventare un top player.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Romanista

