Soulè, il colpo che infiamma i romanisti. Ma Friedkin non si ferma: ora porta Dovbyk

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Euforia alle stelle per l’arrivo di Matias Soulè. Centinaia di tifosi, nonostante l’orario (l’argentino è sbarcato a Roma dopo le 22) e la giornata (una domenica di fine luglio) erano presenti allo scalo di Fiumicino per accogliere il talento argentino.

Tanto, tantissimo calore. Sia per il giocatore (“Olè, olè, olè, olè…Soulè, Soulè!” il coro più gettonato), che per il ds Ghisolfi, anche lui presente all’aeroporto per accogliere l’attaccante ormai ex Juventus (non è passato inosservato l’abbraccio tra i due). I romanisti hanno chiesto a gran voce al direttore sportivo di portargli anche Dovbyk. Cosa che, se tutto andrà come sembra, succederà molto presto.

Dan Friedkin non sembra voler badare a spese, e dopo aver messo mano al portafogli per acquistare il secondo giocatore più pagato della sua gestione (il primo è stato Abraham), adesso ha intenzione di chiudere anche per il centravanti del Girona, fresco vincitore della classifica marcatori in Liga. La spesa sarà anche superiore: serviranno circa 38 milioni, bonus compresi, per arrivare alla fumata bianca. Le parti sono vicine e tra oggi e domani è attesa un’accelerazione decisiva.

Se per Soulè l’eccitazione è stata alta, per Dovbyk l’arrivo a Roma si preannuncia ancora più carico di attese. Anche per il centravanti ucraino è stata decisiva la forte volontà del presidente Dan di volerlo portare in giallorosso. A Trigoria c’è fiducia sulla buona riuscita dell’affare. Molto presto De Rossi avrà l’ala in grado di saltare l’uomo e portare più fantasia al reparto avanzato, ma anche quel centravanti forte fisicamente che aveva chiesto fin dall’inizio del mercato. La nuova Roma sta prendendo forma. Ma non ha intenzione di fermarsi qui.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / La Repubblica / Leggo / Il Tempo

