Bove, Abraham, Zalewski: Ghisolfi prepara un nuovo tesoretto dalle uscite

AS ROMA NOTIZIE CALCIOMERCATO – Friedkin sta dimostrando con i fatti di voler investire sulla costruzione della nuova Roma, ma anche Ghisolfi avrà presto un ruolo importante nel raggranellare un tesoretto consistente dal quale attingere per la seconda e ultima parte del mercato giallorosso, quella che si svilupperà nel mese di agosto.

Con gli arrivi di Soulè e Dovbyk, De Rossi ha dato una bella sistemata al reparto avanzato. Ma non è da escludere che servano altri rinforzi lì davanti, specie se dovesse salutare Tammy Abraham. “Ci puntiamo“, ha detto l’allenatore dopo la gara persa col Tolosa. Ma anche DDR sa bene che davanti a una buona offerta l’inglese saluterà.

Nelle ultime ore il Milan è tornato a farsi avanti, dietro espressa richiesta di Fonseca. Ghisolfi è disposto a trattare, ma solo in cambio di denaro contante: niente contropartite. La Roma parte da una richiesta di 30 milioni, ma a 25 si può chiudere. Nel caso di una partenza di Abraham, ai giallorossi servirebbe un centravanti di scorta da affiancare a Dovbyk.

Anche Nicola Zalewski resta in vetrina: il polacco è nella lista dei sacrificabili, ma per ora non ha ricevuto offerte concrete. Così come Edoardo Bove, altro prodotto del vivaio che potrebbe essere ceduto in nome della plusvalenza: il giocatore vorrebbe avere più spazio, ma non sembra aver convinto del tutto De Rossi. La Roma ha fissato il prezzo in 18 milioni di euro: la Fiorentina è sembrata il club più interessato al ragazzo, che aveva corteggiatori anche in Premier (occhio al Fulham).

Molto più complicato piazzare Karsdorp, che ha uno stipendio pesante, e Solbakken, ancora senza offerte concrete. Si è riaccesa invece la pista araba per il giovane Oliveras: l’affare con l’Al-Ittihad è di nuovo a un passo.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero / Leggo / Il Tempo

