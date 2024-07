Terzino destro e attaccante di sinistra: Roma senza sosta sul mercato

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Dopo aver chiuso per Soulè, questa sarà la settimana di Dovbyk. Roma e Girona stanno trattando da giorni, dopo che l’attaccante ucraino ha raggiunto un’intesa totale con i giallorossi: la fumata bianca è vicina.

Il mercato di Ghisolfi e De Rossi è però ancora ben lontano dalla conclusione. Sono ancora diversi i ruoli da coprire in rosa e parecchio può ancora succedere da qui alla fine di agosto tra giocatori in uscita e possibili nuovi acquisti.

Le priorità a Trigoria restano gli esterni, di difesa e attacco. In particolare De Rossi vuole un terzino destro titolare che possa fare la differenza su quella fascia, e un attaccante di sinistra che possa alternarsi con El Shaarawy. In teoria in quel ruolo potrebbe anche giocarci Soulè, che però predilige agire sulla destra.

Le indicazioni sul profilo che si sta cercando sono chiare: serve un giocatore veloce, in grado di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Un Gervinho, per intenderci. Non a caso stanno risalendo nelle ultime ore le quotazioni di Jeremie Boga del Nizza. Ma non è escluso che alla fine si punti su un giovane: Matias Fernandez-Pardo del Gent è un profilo che continua a piacere molto.

Per il ruolo di terzino destro la corsa sembra essere ridotta a due nomi: Lorenz Assignon del Rennes e Marc Pubill dell’Almeria. Sul 24enne francese c’è l’inserimento dell’Aston Villa, sul 21enne spagnolo ci sono invece Newcastle e Bologna.

Fonti: Corriere dello Sport / Leggo

