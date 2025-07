Calciomercato Roma, offerta scritta per Rios: no del Palmeiras. Anche Nottingham Forest e Wolves sul colombiano

Nuovi aggiornamenti sulla situazione Richard Rios, primo centrocampista individuato dalla Roma per rinforzare la mediana a disposizione di Gian Piero Gasperini.

Secondo il giornalista de ‘Il Tempo’ Filippo Biafora, il club giallorosso ha presentato in forma scritta l’offerta per il colombiano e il Palmeiras l’ha rifiutata: per acquistarlo serve uno sforzo ulteriore.

L’offerta per #Rios è stata presentata in forma scritta dalla #ASRoma, con il #Palmeiras che l’ha rifiutata. Per prenderlo serve uno sforzo ulteriore. Per #Ferguson confermato il sì del giocatore di un paio di giorni fa, ora trattativa nel vivo con il #Brighton@tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 13, 2025

Stando a quanto aggiunge il giornalista Sportitalia Gianluigi Longari, la Roma non è l’unica pretendente per Rios, che piace anche in Premier League. Il Wolverhampton ha offerto 25 milioni, il Nottingham Forest si è spinto fino a 26, ma entrambe le proposte sono state rispedite al mittente dal club brasiliano.