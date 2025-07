Via all’era Gasp. Anche Dybala va di corsa, presto le triple sedute

È iniziata ufficialmente l’era Gasperini a Trigoria e l’impronta del nuovo tecnico si è vista da subito, anche (e soprattutto) nella preparazione atletica. Dopo il bagno di folla nel primo giorno di raduno — con cori, selfie e autografi per Gasp, Dybala, Svilar e anche per il ds Massara — la Roma ha subito cambiato marcia.

Il primo allenamento, previsto inizialmente come una sgambata leggera, si è trasformato in una seduta intensa, con lavoro atletico e pallone. Gasperini ha subito alzato i ritmi e lavoro sul fondo, rispolverando anche esercizi vecchio stile come i giri di campo. E non solo: già dalla seconda giornata sono in programma doppie sedute, ma presto si passerà alle triple, marchio di fabbrica dell’ex tecnico dell’Atalanta.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), il piano prevede: corsa e lavoro atletico all’alba, palestra a metà giornata e seduta tecnico-tattica nel tardo pomeriggio. Un programma massacrante, ma necessario per riportare la Roma a standard fisici elevati, dopo stagioni in cui la condizione atletica è spesso stata un punto debole.

Intanto subito una bella notizia per i tifosi e per Gasp: Dybala ha già iniziato a lavorare con il gruppo, mostrando ottime condizioni fin dal primo giorno. Un segnale incoraggiante per il nuovo corso giallorosso.

Fonte: Gazzetta dello Sport