Wesley, assist e gol sfiorati: protagonista col Flamengo in attesa della Roma

La Roma continua a spingere per Wesley, il terzino destro del Flamengo individuato come rinforzo ideale per la corsia destra. Il giocatore ha già detto sì al trasferimento nella Capitale e ha raggiunto un’intesa contrattuale fino al 2030 a 2 milioni di euro netti a stagione.

Resta da chiudere con il Flamengo: la società brasiliana ha abbassato le pretese da 30 a 25 milioni, ma vuole che quella cifra sia garantita. I giallorossi invece hanno messo sul piatto 20 più 5 di bonus, ma l’accordo definitivo non è ancora stato trovato.

Intanto Wesley continua a scendere in campo (e bene) con la maglia del Flamengo: nella sfida contro il San Paolo ha fornito un assist e sfiorato due volte il gol. A fine match ha salutato i tifosi, lasciando intendere che potrebbe essere stata una delle sue ultime partite al Maracanà. Ora però serve un ultimo sforzo dalle parti di Trigoria.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Leggo