Calciomercato Roma: O’Riley e De Cuyper vicini, Tagliafico e Laurienté tra gli obiettivi

Dopo settimane di lavoro sotto traccia e un finale di giugno dominato dalla corsa alle plusvalenze, la Roma è pronta a cambiare marcia: da domani, il mercato in entrata prenderà il centro della scena. La strategia del club è chiara: le eventuali cessioni eccellenti, al momento congelate, verranno valutate solo dopo aver piazzato alcuni colpi funzionali al progetto Gasperini. È il momento di costruire, non di smontare.

Due i nomi in pole e in fase avanzata di trattativa: Maxim De Cuyper, terzino sinistro del Club Brugge, e Matt O’Riley, centrocampista del Brighton, individuato come pedina chiave del nuovo centrocampo giallorosso. Il pacchetto completo potrebbe costare alla Roma circa 43 milioni di euro, ma si tratterebbe di investimenti mirati su profili già valutati e approvati dallo staff tecnico.

O’Riley il preferito di Gasperini

Il centrocampista danese classe 2000 è in cima alla lista dei desideri di Gasperini. La Roma ha già avviato i contatti con il Brighton, mentre O’Riley ha dato disponibilità ad approfondire la trattativa. I giallorossi devono ora formalizzare l’offerta economica e illustrare il piano tecnico a medio termine, ma la base per chiudere c’è. Il Brighton valuta il giocatore 25 milioni di euro.

Le alternative: Koné e Tessmann

Nel caso in cui l’affare O’Riley dovesse complicarsi, il ds Massara ha pronte le alternative. Una porta a Ismael Koné, 23enne in forza al Marsiglia e reduce da un prestito al Rennes proprio durante la gestione Massara. La valutazione del canadese si aggira attorno ai 15 milioni di euro. Più accessibile è invece Tanner Tessmann, statunitense ex Venezia oggi al Lione, seguito anche dal Pisa. Il suo costo è stimato tra i 6 e i 7 milioni, e può rappresentare un innesto utile per completare il reparto.

Occhi su Laurienté e Tagliafico

Non solo centrocampo: la Roma sta seguendo con interesse anche Armand Laurienté, esterno offensivo del Sassuolo che potrebbe rappresentare una valida alternativa sulle fasce. In uscita dal Lione, invece, Nicolas Tagliafico si propone come possibile colpo a zero per la difesa. Il suo profilo, esperto e duttile, piace ma comporta una riflessione sul piano fisico, viste le preferenze di Gasperini per giocatori strutturati.

Dopo le manovre di bilancio e le plusvalenze mirate, inizia ora la fase due del mercato: Massara e la Roma sono pronti a colpire.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport