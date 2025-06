Calafiori all’Arsenal, la Roma rivendica 9,4 milioni dal Basilea: in ballo una maxi-plusvalenza

La Roma attende ancora un’importante entrata economica legata alla maxi-operazione che ha portato Riccardo Calafiori all’Arsenal. Il trasferimento del difensore italiano dal Bologna ai Gunners per circa 50 milioni di euro potrebbe infatti garantire al club giallorosso una plusvalenza significativa, fondamentale anche in ottica Settlement Agreement con la UEFA.

A Trigoria seguono con attenzione lo sviluppo del contenzioso con il Basilea, ex club del giocatore, e tengono informata anche la UEFA, dato il potenziale impatto dell’operazione sui conti del club. Il nodo è nella clausola sottoscritta al momento del passaggio di Calafiori dalla Roma al club svizzero: i giallorossi hanno diritto al 40% della cifra incassata dal Basilea nella futura rivendita del giocatore, comprensiva sia della parte fissa che di eventuali bonus.

Il Basilea ha guadagnato circa 23,5 milioni dalla rivendita al Bologna, considerando che deteneva il 50% della plusvalenza. Oltre al milione e mezzo ricevuto dalla Roma quando Calafiori è passato dagli svizzeri al Bologna per 4 milioni, i dirigenti romanisti rivendicano ora altri 9,4 milioni, calcolati come il 40% dell’incasso finale spettato al Basilea nella trattativa con i felsinei. Una cifra che, se riconosciuta, darebbe respiro ai conti giallorossi in un momento cruciale per il bilancio.

Fonte: Corriere dello Sport